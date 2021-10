1 Erneute Zwangspause: Waldemar fehlt dem VfB Stuttgart wie Erik Thommy im Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Foto: Baumann/Julia Rahn

Rückschlag für den VfB Stuttgart: Der Club muss in den kommenden Tagen auf Waldemar Anton und Erik Thommy verzichten. Beide wurden positiv auf das Corona-Virus getestet.















Stuttgart - Den Sieg gegen 1899 Hoffenheim im Rücken, die Aussicht auf ein volles Stadion im nächsten Heimspiel gegen Union Berlin – der VfB Stuttgart war zu Beginn der aktuellen Länderspielpause wieder von einer positiven Grundstimmung umgeben. Zwei positive Testergebnisse drücken nun aber aufs Gemüt.

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, gibt es im Team zwei neue Coronafälle. Abwehrchef Waldemar Anton und Mittelfeldspieler Erik Thommy sind bei einer der Routinetestreihen am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Bei allen anderen getesteten Spielern, Trainern und Betreuern fielen die Testergebnisse negativ aus.

Fälle Nummer vier und fünf

Klar ist damit, dass Anton und Thommy das kommende Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach verpassen werden. Das Training am Mittwochnachmittag wurde abgesagt, stattdessen gibt es erneute Tests. Fallen diese bei den anderen Spielern erneut negativ aus, soll am Donnerstag das Testspiel gegen den SV Sandhausen wie geplant stattfinden. Die beiden Clubs befinden sich dazu bereits in engem Austausch.

Waldemar Anton und Erik Thommy sind die Coronafälle vier und fünf im Bundesligateam des VfB. Ende Juni waren Sasa Kalajdzic, Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey positiv getestet worden. Zur Frage, ob Anton und Thommy geimpft sind, wollte der Verein keine Angaben machen.