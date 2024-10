Walddorfer Apfelfest: Die Besucher dürfen die Früchte probieren

Herbstzeit ist Erntezeit, und damit rückt auch das Walddorfer Apfelfest näher. Am Sonntag, 13. Oktober, steht der Altensteiger Stadtteil ganz im Zeichen von Äpfeln, Birnen und den guten Dingen, die man daraus machen kann.

Traditionell am zweiten Sonntag im Oktober, dieses Jahr am 13. Oktober, steht Walddorf ganz im Zeichen des Apfels. Ein entspanntes Spazieren auf einer eineinhalb Kilometer langen Runde über den Streuobstpfad – zum Teil über Erdwege – zwischen Gemeindehalle, Informationspavillon und Backhaus und zurück verbindet die einzelnen Aktions- und Bewirtungsstände. Übersichtspläne erleichtern die Orientierung.

Der Besuch ist auch gut zu verbinden mit einer kleinen oder größeren Wanderung – liegt der Streuobstpfad doch direkt am Kapfweg, der zum Egenhäuser Kapf führt, und nahe des Gäurandwegs.

Lesen Sie auch

Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Gemeindehalle. Danach laden Bewirtung, Verkaufs- und Aktionsstände zum Bummel über den Streuobstpfad ein. Die Walddorfer Vereine CVJM, Feuerwehr, Liederkranz, Musikverein und Sportverein sowie der Obst- und Gartenbauverein Altensteig sorgen für das leibliche Wohl mit Spezialitäten wie den begehrten Apfelküchle, Zwiebelberda, Most, frisch gepresstem Apfelsaft (auch zum Mitnehmen) sowie Kaffee und Kuchen.

Experte identifiziert Sorten

In der Halle ist die Obstschau aufgebaut mit rund 130 Apfel- und Birnensorten, betreut von Obst- und Garten-Fachwarten. „Schnitzle“ von den Früchten dürfen probiert werden. Ein Wildobst-Tisch zeigt weitere Gehölze mit essbaren Früchten.

Von 12 bis 16 Uhr bestimmt der renommierte Pomologe und Fachautor Hans-Thomas Bosch von Sortenzentrale Baden-Württemberg Obstsorten. Interessenten sollten 4 bis 5 typische, gesunde, madenfreie Früchte pro Sorte mitbringen. Als Beitrag zur Finanzierung wird ein Beitrag von 2 Euro pro vorgelegter Sorte erhoben. Der Experte bestimmt maximal drei Sorten pro Besucher, damit alle Interessenten eine Gelegenheit bekommen dieses Angebot wahrzunehmen.

Spielwiese für Kinder

Das Bildungshaus Walddorf bietet eine Spielwiese für Kinder an, und der 1. Sensenmähverein Baden-Württemberg lädt zum Mähen auf althergebrachte Art und Weise ein. Saubere und rostfreie Sensen können zum Dengeln mitgebracht werden. Von 13 bis 16 Uhr findet ein Mäh- und Dengelkurs start, Anmeldungen dafür werden unter Telefon 07056/80 45 oder per Mail an sensensport@bernd-desi-esslinger.de entgegen genommen.

Der Naturschutzbund Nagold/ Altensteig informiert über das Leben in der Streuobstwiese und die Kreisjägervereinigung über Natur und Tiere des Waldes. Die Obst- und Gartenfachwarte bieten Informationen zu Misteln und Baumkrankheiten sowie Obstpflege-Werkzeuge, Schnittdemonstrationen und eine Apfelbaumpflanzung an. Bauernhof-Tiere und Kutschfahrten sorgen ebenfalls für Unterhaltung. Der Obst- und Gartenbauverein lädt zur Tomaten- und Paprika-Ausstellung.

Auf dem Regionalmarkt gibt es Erzeugnisse aus der Region wie Obst und Obstprodukte, Honig, Öle, Seifen, Körbe, Drechsel- und Schnitzarbeiten, Wolle, Lammfelle und vieles mehr.