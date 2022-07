Waldbrandgefahr in VS

Mehrere laut Polizei "unbelehrbare" Personen haben am Wochenende gegen das im Schwarzwald-Baar-Kreis geltende Grillverbot verstoßen. Sie wurden zur Anzeige gebracht.















Villingen-Schwenningen - Obwohl das Grillen wegen der enormen Trockenheit und Waldbrandgefahr derzeit auch an ausgewiesenen Grillstellen untersagt ist und entsprechende Verbotsschilder aufgestellt sind, setzten sich einige Menschen am Wochenende darüber hinweg. So etwa auf den Grillplätzen bei Herzogenweiler, Pfaffenweiler und der Romäusquelle bei Villingen

Auf Anordnung der Polizei löschten die Personen ihre Grillfeuer und vorhandene Glutnester. Zu einem offenen Brandausbruch kam es nicht. Gegen die Verantwortlichen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.

Polizei bittet um Vorsicht und Aufmerksamkeit

Die Polizei weist darauf hin, dass wegen der hochsommerlichen Temperaturen die Bodenvegetation, Laubreste, Nadelstreu und auf dem Boden liegende Äste und Reisig im Wald ausgetrocknet sind und deshalb eine hohe Waldbrandgefahr herrscht. Sie bittet um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Folgende Regeln gelten derzeit im Schwarzwald-Baar-Kreis: