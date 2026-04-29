Waldbrandgefahr in Schramberg: Rote Karte vom Wetterdienst

Die Skala des Deutschen Wetterdienstes zeigt die vierte von fünf Stufen an. Was für Grillen, Rauchen und Ausflüge jetzt gilt – und wann Sperrungen drohen könnten.

Die Karte des Deutscher Wetterdienst ist rot – und das schon seit Tagen. Das bedeutet im Landkreis Rottweil eine „hohe Gefahr“ für Waldbrände (Stufe vier von fünf). Das sommerliche Wetter der vergangenen Tage hat also auch seine Schattenseiten. Und es soll trocken und warm bleiben – ideal also, um das lange Wochenende für Ausflüge in die Natur, Wanderungen oder zum Grillen zu nutzen.

Rauchverbot Nach einem eher durchschnittlichen Waldbrandjahr 2025 in Baden-Württemberg mit rund 70 Waldbränden und einer verbrannten Gesamtfläche von knapp acht Hektar startet die Waldbrandsaison 2026 mit einem hohen Risiko, teilt das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit. Aus diesem Anlass wird auf das Rauchverbot von März bis Oktober im Wald hingewiesen. Darüber hinaus ist auch das Entfachen von Feuer im Wald in dieser Zeit verboten. Eine Ausnahme besteht nur an ausgewiesenen Grillplätzen mit dafür vorgesehenen Feuerstellen.

Meldungen über Sperrungen von Grillplätzen in der Region liegen aktuell noch nicht vor – auszuschließen ist eine solche Reaktion der Behörden aufgrund der hohen Waldbrandgefahr jedoch nicht.

Sperrung der Grillstellen?

Auf Anfrage teilt Schrambergs Pressesprecher Hannes Herrmann mit: „Als Stadt sperren wir Grillstellen erst dann, wenn das Landratsamt Rottweil eine Allgemeinverfügung erlässt. Laut Landratsamt wird diese Verfügung sozusagen als letztes Mittel erlassen, wenn auf absehbare Zeit keine Wetteränderung in Sicht ist. Dies ist momentan noch nicht der Fall.“