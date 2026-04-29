Waldbrandgefahr in Schramberg: Rote Karte vom Wetterdienst

Die Skala des Deutschen Wetterdienstes zeigt die vierte von fünf Stufen an. Was für Grillen, Rauchen und Ausflüge jetzt gilt – und wann Sperrungen drohen könnten.
Die Karte des Deutscher Wetterdienst ist rot – und das schon seit Tagen. Das bedeutet im Landkreis Rottweil eine „hohe Gefahr“ für Waldbrände (Stufe vier von fünf). Das sommerliche Wetter der vergangenen Tage hat also auch seine Schattenseiten. Und es soll trocken und warm bleiben – ideal also, um das lange Wochenende für Ausflüge in die Natur, Wanderungen oder zum Grillen zu nutzen.