Waldbrand in Lauterbach

Drohnenbilder halfen bei der Suche nach dem Ausgangspunkt. Foto: Feuerwehr

Einen Schock am Abend gab es am Dienstag mit dem Waldbrand in Lauterbach. Kommandant Bernd Haas gibt einen Tag später einen Überblick.















Lauterbach - "Unterhalb des Bänkchens entstand der Brand. Das zeigen die Luftbilder", sagt er auf Anfrage. Die genaue Ursache lasse sich hingegen bislang noch nicht ausmachen. Dort seien Flaschen und Scherben herum gelegen. Ob diese aber wie ein Brennglas wirkten und so den Brand auslösten, könne noch nicht gesagt werden. Die Polizei forsche aber nach der exakten Brandursache.

Die nahe gelegene Tankstelle mit viel brennbarem Material sei nicht gefährdet gewesen – Gott sei Dank: "Der Wind zog in die andere Richtung", sagt Bernd Haas. Deutlich stärker gefährdet war die benachbarte Schreinerei. Dort habe ein Funkenflug Feuer ausgelöst, das aber schnell gelöscht worden sei. Eine Riegelstellung habe dafür gesorgt, dass nichts passieren könne.

Sperrung dauert bis 20 Uhr

Alles in allem seien 120 Kräfte im Einsatz gewesen – neben den Feuerwehren auch das DRK und das THW. Dieses kam vorsorglich hinzu, falls stärkere Pumpen benötigt worden wären. Das war aber nicht der Fall, da der Bach in unmittelbarer Nähe der Brandstelle war. Die Sperrung der Straße wurde am Dienstag kurz nach 20 Uhr aufgehoben.

Bernd Haas konnte am Mittwochmorgen endgültig Entwarnung geben. Er hatte den Boden nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und es gab keine Auffälligkeiten. Von Vorteil sei auch gewesen, dass es am Brandort Mischwald gebe. "Weiter oben wären Kiefern gestanden, die aufgrund ihres höheren Harzgehaltes besser brennen", so der Kommandant.

Fürs Erste ist der Waldbrand also abgehakt – allerdings bereitet Bernd Haas die anhaltende Trockenheit