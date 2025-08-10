Waldbrand: Feuer bei Los Angeles weiter eingedämmt - Rückkehr erlaubt

Erleichterung in den Brandgebieten nahe Los Angeles: Die Feuerwehr macht Fortschritte bei den Löscharbeiten und die Menschen dürfen in ihre Häuser zurück. Aber das Risiko für Brände bleibt hoch.
Los Angeles - Bei dem Waldbrand unweit der US-Westküstenmetropole Los Angeles geben die Behörden vorsichtige Entwarnung. Am Samstag seien "erhebliche Fortschritte" bei den Löscharbeiten erzielt worden, teilte die Brandschutzbehörde Cal Fire mit. Das "Canyon Fire" sei nun zu 47 Prozent eingedämmt. Alle Menschen in dem Gebiet dürften wieder in ihre Häuser zurückkehren, hieß es.