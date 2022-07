Wo brennt es in Italien?

Waldbrände in Südeuropa

5 Ein Löschfahrzeug fährt zu einem Einsatz an der Grenze zwischen Miren und Nordostitalien, wo Waldbrände wüten. Foto: Luka Dakskobler/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Italien wird in diesem Sommer von einer großen Dürre und unzähligen Waldbränden heimgesucht. Wir zeigen, wo Brände bereits ausgebrochen sind und neue Brände lodern.















In etlichen Regionen Italiens bahnen sich die Flammen ihren Weg, vor allem im Süden und im Norden des Landes.

Die Karte gibt einen Überblick, wo es in Italien derzeit brennt:

Sizilien, Sardinien, Venetien, Trentino, Kalabrien

Auf Sizilien und Sardinien hoben die Behörden die Waldbrand-Warnstufen in manchen Teilen der Inseln erneut an. Auf Sizilien gilt örtlich bereits die höchste Stufe drei.

Derzeit sind auch in Friaul-Julisch Venetien, am Gardasee, bei Triest, im norditalienischen Trentino und in Kalabrien neue Brände ausgebrochen.

Abruzzen

Südlich der Stadt L’Aquila in den Abruzzen unterstützte ein Löschflieger Feuerwehreinheiten am Boden, die dort gegen einen Waldbrand kämpften.

Bibione

In Bibione ist nach dem ausgedehnten Wald- und Buschbrand am Strand des norditalienischen Adria-Badeortes die Lage wieder unter Kontrolle.

Die Feuerwehr in Südtirol kämpft weiter gegen mehrere Brandherde an. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie sich die Flammen an einem bewaldeten Hang entlang fraßen und dichter Rauch in den Nachthimmel aufstieg.

Auch der Brand in Prad am Stilfserjoch ist mittlerweile unter Kontrolle.

Gardasee

Am nördlichen Teil des bei deutschen Touristen beliebten Gardasees lodern die Flammen nahe der Kommune Nago Torbole wieder auf. Die Feuerwehren bekämpften am Berg Monte Baldo in einem Gebiet von rund 45 Hektar mehrere Brände.

Das Gebiet würde mit Drohnen überwacht, weil die speziell am Gardasee wehenden Winde aus Süden, auch Ora del Garda genannt, die Feuer wieder anfachen könnten.

Toskana, Rom

Auch in der Toskana rückte die Feuerwehr von Lucca aus. Der Brand im Pinienwald Pineta Sacchetti nahe dem Vatikan in Rom ist inzwischen gelöscht.