Waldbrände in Kalifornien: Neues Feuer nahe Los Angeles breitet sich rasant aus

Ein Brand unweit der Westküstenmetropole lässt Erinnerungen an die tödlichen Feuer im Januar wach werden. Einsatzkräfte hoffen auf Fortschritte in den kommenden Stunden.
Los Angeles - Ein neuer Waldbrand breitet sich unweit von Los Angeles rasant aus. Das sogenannte "Canyon Fire" brach am Donnerstag (Ortszeit) etwa 60 Kilometer nordwestlich des Zentrums der Millionenmetropole aus und wuchs innerhalb weniger Stunden auf eine Größe von knapp 20 Quadratkilometern an, wie die kalifornische Brandschutzbehörde Cal Fire mitteilte. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 2.800 Fußballfeldern.