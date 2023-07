Die Temperaturen in Südeuropa klettern angesichts der aktuellen Hitzewelle auf Spitzenwerte. Die Trockenheit tut ihr Übriges: Vielerorts wüten Waldbrände – auch in Kroatien. An der Adriaküste sind Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz.

Im vergangenen Sommer stand Kroatien buchstäblich in Flammen. Hunderte Waldbrände überzogen das bei deutschen Urlaubern beliebte Mittelmeerland an der Adria – und das mitten in der Hauptreisezeit.

Nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen im Mai wird der Adria-Staat auch in diesem Sommer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Die Waldbrände sind bisher allerdings bei weitem noch nicht so zahlreich und heftig wie 2022.

Wo toben die Waldbrände an der kroatischen Adriaküste?

Wie schon 2022 ist auch in diesem Sommer wieder die Gegend um die dalmatinische Stadt Sibenik an der Krka-Riviera betroffen. Die Global Fire Map von FIRMS (Fire Information for Ressource Management System) der US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS (European Forest Fire Information System) zeigen in der betroffenen Region große Flächenbrände an. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen auflodernde Waldbrände und Rauchsäulen, die in den Himmel steigen.

Freiwillige Helfer versuchen in Grebastica einen Waldbrand zu löschen. Foto: Mate Gojanovic/SibenikIN/AP/dpa

Grebastica: Ein Feuerwehrmann betrachtet verbrannte Autos in einem Waldgebiet. Foto: Mate Gojanovic/SibenikIN/AP/dpa

Wo im Süden Kroatiens es brennt, sehen Sie auf unserer Karte:

Info: FIRMS und EFFIS

Was das US-System Firms und sein europäisches Pendant EFFIS bedeuten, wie diese Messinstrumente funktionieren und welche Daten sie wie ermitteln, erklären wir ausführlich im unten stehenden Info.

Wann und wo sind die Waldbrände ausgebrochen?

Die Waldbrände sind am Mittwoch (12. Juli) am Straßenpunkt Gornji Banovci und bedrohen inzwischen mehrere kleinere Orte im Umland der 34 000-Einwohner-Stadt Sibenik wie Grebaštice, Zaton und Primošten. Gegen 11.00 Uhr gingen bei der örtlichen Feuerwehr im Bezirk Šibenik-Knin die ersten Meldungen über einen Flächenbrand in der Nähe von Grebaštica ein.

Am Donnerstag (13. Juli) erreichten die Feuer, angefacht von starken Windböen, die Gemarkung Šparadića in Grebaštice.

Wie ist die aktuelle Lage im Brandgebiet?

Nach Angaben des Nachrichtenportals Sibenik.in sind mehr als 140 Feuerwehrleute und 51 Löschfahrzeuge sowie fünf Spezialflugzeuge im Einsatz. Am Freitagvormittag (14. Juli) meldet der Kommandant der Feuerwehr Sibenik-Knin, Darko Dukićn, dass die Brände vor allem dank der Löschflieger größtenteils unter Kontrolle seien.

In der Ortschaft Zaton habe Panik geherrscht, mehrere Häuser fingen Feuer, undurchdringlicher Rauch habe sich über den Ort gelegt, berichtet ein Reporter des News-Portals. Nach Angaben der Behörden sind auch Touristen in unmittelbare Nähe des Feuers geraten. Häuser mussten evakuiert und einige Zufahrtsstraßen mussten gesperrt werden.

Wie bedrohlich ist die Situation?

Die Situation sei so schlimm wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, meldet der Chef des Zivilschutzes von Sibenik, Danijel Mileta. Schätzungen zufolge ist bereits eine Fläche von mehr als 600 Hektar verbrannt.

Die Rauchschwaden waren im nur wenige Kilometer von den Brandherden entfernten Sibenik deutlich zu sehen. Die dalmatinische Stadt – neben Zadar eine der größten Metropolen im Süden Kroatiens – ist bekannt als Ausgangspunkt für Fahrten zur Inselgruppe der Kornaten.

Wald- und Buschbrände sind in Kroatien im Sommer häufig. Begünstigt werden sie jetzt durch die anhaltende Trockenheit und extremen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Brand nahe der Hafenstadt Pula auf der Halbinsel Istrien 40 Hektar Vegetation vernichtet.

Infos: Brand-Informationskarten EFFIS und FIRMS

EFFIS

Bei EFFIS (European Forest Fire Information System), dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem, handelt es sich um ein Online-portal, das als sogenanntes modulares internetgestütztes geografisches Informationssystem „echtzeitnahe und historische Informationen zu Waldbränden und deren Verlauf in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika“ zur Verfügung stellt. Die Überwachung durch das EFFIS erstreckt sich demnach auf den gesamten Brandzyklus und umfasst damit auch Informationen über die Bedingungen vor einem Brand und für die Analyse der verursachten Schäden.

FIRMS

Das amerikanische Pendant zum europäischen Brand-Informationsportal EFFIS ist FIRMS (Fire Information for Ressource Management System). Mit Hilfe dieses Echtzeit-Daten gestützten Systems erstellt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Global Fire Map – also eine weltweite Karte von Bränden aufgrund aktiven Feuerdaten. Dies geschieht mittels MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer). Dabei handelt es sich um ein satellitenbasiertes, wissenschaftliches Instrument zur Messung elektromagnetischer Strahlung. Die deutsche Übersetzung von MODIS meint so viel wie Bildgebungs-Radiospektrometer mittlerer Auflösung. MODIS wurde von der Nasa auf den Satelliten Terra im Jahr 1999 und Aqua im Jahr 2002 in die Erdumlaufbahn geschossen.