Waldbrände bekämpfen: Wie gut ist die Haiterbacher Feuerwehr vorbereitet?

1 Die Wälder um Haiterbach sind gut aufgestellt, sagen Feuerwehrkommandant Patrick Brezing (links) und Förster Thomas Katz. Der Klimawandel macht den Bäumen dennoch zu schaffen. Foto: Aleksandar Mitrevski

Die heftigen Waldbrände in Kalifornien rücken das Thema auch hierzulande in den Vordergrund. Wie hoch das Risiko für Waldbrände in der Region ist und wie ein Ernstfall aussehen kann, erklären Haiterbacher Förster Thomas Katz und Feuerwehrkommandant Patrick Brezing.









Seit Jahren steigen die Temperaturen, Waldbrände werden auch in Deutschland immer häufiger Thema. In Kalifornien, wo die Flammen zuletzt besonders wüteten, seien es vor allem das trockene Wetter und die starken Winde, die das Feuer so unberechenbar und heftig machten, erklärt der Haiterbacher Förster Thomas Katz.