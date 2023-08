Erst im Juli wurde Rhodos von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Jetzt stehen Regionen im Nordosten Griechenlands in Flammen. In weiten Teilen des Landes gilt extreme Brandgefahr.

In Griechenland ist am Montag (21. August) der Kampf gegen mehrere große Wald- und Buschbrände fortgesetzt worden. Ein neuer Brand entwickelte sich in der Nacht in der Region Böotien westlich von Athen. Dort wurde am Montagmorgen der Strandort Paralia Saranti evakuiert. Für die Region Attika, in der die Hauptstadt Athen liegt, sowie die angrenzenden Regionen galt laut griechischem Zivilschutz am Montag die höchste Stufe der Brandgefahr. Dort wehten am Vormittag stürmische Winde, die auch in den nächsten Tagen anhalten sollen.

"Der Wind ist unser größter Feind", sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Staatssender ERT. Weil es in den betroffenen Gegenden teils seit Monaten nicht geregnet hat, ist die Vegetation ausgedörrt. Fangen Pflanzen und Bäume Feuer, treibt der Wind die Flammen so schnell voran, dass die Feuerwehr zunächst kaum eine Chance hat.

Leichte Entspannung dagegen im äußersten Nordosten Griechenlands: Dort konnten unter massivem Einsatz von Löschflugzeugen mehrere große Wald- und Buschbrände am Sonntag (20. August) teils unter Kontrolle gebracht werden. „Die Lage ist etwas besser“, sagte ein Feuerwehrmann dem Staatsradio (ERA-1). Die Gefahr sei aber noch nicht vorbei.

Wo brennt es aktuell im Nordosten Griechenlands?

Die Flammen haben laut den Behörden mehrere Häuser in der Ortschaft Loutros beschädigt und auch Agrarland zerstört. Mehrere Dörfer in der Nähe der Stadt Alexandroupoli wurden evakuiert, darunter die Siedlungen Avantas, Amfitritis, Maistros sowie Monastiraki und Doriskos.

Die Hafenstadt Alexandroupoli liegt nahe der griechisch-türkischen Grenze im Nordosten des Landes. Auch am Montag (21. August) ist das Feuer dort noch nicht unter Kontrolle. Der Wind erschwere die Löscharbeiten.

Das Feuer war am Samstag (19. August) nahe des Dorfes Melia ausgebrochen und bewegte sich in Richtung des Flughafens von Alexandroupoli.

Erst im Juli wüteten in Griechenland zwei Wochen lang verheerende Waldbrände. Besonders die Urlaubsinsel Rhodos war betroffen. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Welche Regionen sind noch betroffen?

Am Wochenende brannte es auch bei der Metropole Thessaloniki, wo die Gemeinde Langadas von den Feuern betroffen war. Die Feuerwehr zählte allein hier in Region 44 Wald- und Buschbrände. Wegen der Rauchentwicklung soll die Bevölkerung in Alexandroupoli nach Anweisungen des Zivilschutzes in den Gebäuden bleiben und Fenster und Türen geschlossen halten.

Luftaufnahme eines verbrannten Gebäudes nach einem Waldbrand in der Nähe der nordöstlichen Stadt Alexandroupolis. Foto: InTime News/AP/Ilias Kotsireas

Feuerwehrleute bekämpfen eine Brandherd bei Alexandroupolis. Foto: InTime News/dpa/AP/Ilias Kotsireas

Feuerwehrleute löschen einen Brandherd. Foto: XinHua/dpa//Lefteris Partsalis

Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Imago/Lefteris Partsalis

Ein Löschhubschrauber wirft seine Ladung über einen Brandherd ab. Foto: Imago/Giannis Spyrounis/Ilialive.gr

Die Flammen fressen sich durch den ausgedörrten Wald. Foto: Imago//Giannis Spyrounis/Ilialive.gr

Wo ist die Brandgefahr sehr hoch?

Die Warnung der Feuerwehr vor extremer Brandgefahr für mehrere andere Gebiete gilt weiterhin. Betroffen sind die Region Attika im Zentrum des Landes um die Hauptstadt Athen und die Insel Euböa im Süden.

Auch für die Argolida-Gebiete auf der Halbinsel Peloponnes besteht nach Angaben des Katastrophenschutzes extreme Brandgefahr, ebenso wie für die Landschaft um Korinth. Dasselbe gilt für Böotien in Mittelgriechenland. Für den restlichen Teil des Landes ist das Risiko, dass es zu Bränden kommt, sehr hoch bis hoch.

Kann man gebuchte Reisen nach Griechenland jetzt stornieren?

Wenn Naturkatastrophen (Unwetter, Tornados, Überschwemmungen, Waldbrände, Bergrutsche oder Erdbeben) den Urlaubsort treffen, dann handelt es sich laut Reiserecht um „außergewöhnliche Umstände“. In diesen Fällen kann ein Urlaub oftmals kostenlos storniert werden.

„Die Voraussetzung ist, dass die Reise durch außergewöhnliche Umstände tatsächlich konkret beeinträchtigt ist“, sagt Karolina Wojtal, Juristin und Projektleiterin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland gegenüber den Onlineportal „Reisereporter“.

Was sind „außergewöhnliche Umstände“?

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt, das „außergewöhnliche Umstände – früher höhere Gewalt“ dann vorliegen würden, wenn „ein von außen einwirkendes Ereignis die Reise erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt. Darunter fallen zum Beispiel Naturkatastrophen und Kriege oder Seuchen, Epidemien und Pandemien“.

Streiks etwa von Mitarbeitern des Reiseveranstalters zählten nicht dazu, da es sich dabei um betriebsinterne Vorgänge handeln würde. Streiks bei Dritten wie dem Flughafenpersonal (etwa Piloten), für die der Veranstalter nicht einzustehen hat, könnten hingegen außergewöhnliche Umstände begründen.

Welche „außergewöhnlichen Umstände werden im Reiserecht genannt?

Unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände: Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn Reisende und Reiseveranstalter sie nicht kontrollieren können und die Folgen sich auch nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. Durch das Ereignis muss die Reise zudem erheblich beeinträchtigt werden. Früher wurde das auch „höhere Gewalt“ genannt.

Unvermeidbare außergewöhnliche Umstände sind beispielsweise:

• Vulkanausbrüche

• Lawinenabgänge

• Waldbrände

• Erdbeben

• Seebeben

• andere Naturkatastrophen im oder in unmittelbarer Nähe des Reisegebietes

• Streiks von Fluglotsen,

• Kriege und flächendeckende politische Unruhen

• schwere Ausbrüche gefährlicher Krankheiten.

Keine unvermeidbaren Ereignissen sind:

• territorial beschränkte Unruhen

• einzelne Terroranschläge

• Gewaltandrohungen.

Wer beurteilt die „Umstände“?

Zur Beurteilung, ob „unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände“ vorliegen, durch die man kostenfrei von einer Pauschalreise zurücktreten kann, sind die Äußerungen des Auswärtigen Amtes unentbehrlich. Formelle Warnungen sind ein wichtiges Indiz, aber keine Voraussetzung für das Rücktrittsrecht.

Was bedeutet das für den gebuchten Urlaub in Griechenland?

Reisen können unter der Voraussetzung kostenlos storniert werden, wenn sie in ein konkret vom Unwetter betroffenes Gebiet führen. Ob die Reise erheblich beeinträchtigt ist, hängt immer von der Lage vor Ort und nicht etwa von der persönlichen Einschätzung des Reisenden ab.

Die Sorge vor möglichen Schäden in bisher nicht betroffene Regionen genügt nicht für eine Stornierung. Explizit bedeutet das: Angst oder Unsicherheitsgefühle sind keine Stornierungsgründe.

Kann mein Urlaub in Griechenland nun stattfinden?

Reisende können sich vor dem Abflug informieren, ob es nahe ihrem Urlaubsort brennt – und anschließend Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufnehmen. So kann es sein, dass touristische Orte präventiv evakuiert werden, weil ein Brand in der Nähe nicht unter Kontrolle gebracht werden kann.

Kann ich den geplanten Urlaub bei einem Waldbrand stornieren?

Waldbrände gelten ausdrücklich als „außergewöhnliche Umstände“. Allerdings gibt es auch hier rechtliche Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualreisen. Bei einer Pauschalreise können Reisende unter bestimmten Umständen kostenlos davon zurücktreten. „Der Reiseveranstalter muss dann den Preis zurückzahlen“, betont der Fachanwalt für Riserecht, Paul Degott, gegenüber dem Ratgeberportal „reisereporter“.

Pauschalreisende können sich allerdings nur dann auf „außergewöhnliche Umstände“ berufen, wenn Waldbrände auch in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort gemeldet werden und konkrete Beeinträchtigungen des Urlaubs, der Gesundheit etc. durch Ascheregen oder Evakuierung bestehen.

Wer sich bereits in einem Waldbrandgebiet befindet, kann sein Reise beim Reiseveranstalter vor Ort vorzeitig kündigen. Die Mehrkosten für die verfrühte Rückreise teilen sich Reisende und Veranstalter untereinander auf. Zudem kann man Minderungsansprüche geltend machen.

Wann kann der Urlaub bei einem Waldbrand nicht storniert werden?

Wer seinen Urlaub erst in einigen Wochen antritt, kann nicht schon im Vorfeld stornieren. Der Reiseveranstalter rät dazu, abzuwarten, wie sich die Brände am Urlaubsort entwickeln.

Wie bereits erwähnt: Die Angst vor Naturkatastrophen berechtigt keinen kostenlosen Rücktritt von der bereits bezahlten Urlaubsreise. Verbraucher können zudem nicht von ihrem Recht auf kostenlose Stornierung Gebrauch machen, wenn die Brände noch weit weg vom Urlaubsort sind.

Für Individualreisende ist die Sachlage komplizierter. Sie müssen sich an die Vertragsbedingungen ihrer Fluggesellschaft und dem Vermieter der gebuchten Unterkunft halten.