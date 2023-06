Rote bis dunkelrote Flecken, überall in Deutschland. Der Blick auf den aktuellen Waldbrandindex trübt die Freude über das sommerliche Wetter. Experten befürchten: Das ist erst der Anfang.

Temperaturen bis über 30 Grad, viel Sonne, kaum Regen: Das hochsommerliche Wetter sorgt für zunehmend bedrohliche Szenarien in Deutschlands Wäldern. Ein Überblick über die Waldbrandgefahr:

Wie groß ist die Waldbrandgefahr?

Die interaktive Karte auf der Website des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit dem Waldbrand-Gefahrenindex zeigt seit Tagen alarmierende Flecken mit hoher Waldbrandgefahr (rot) und sehr hoher Waldbrandgefahr (dunkelrot). Besonders groß ist die Gefahr im nordöstlichen Deutschland, wo an vielen Orten die höchste Warnstufe fünf gilt.

Dunkelrote Flecken gibt es aber auch in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. In allen Bundesländern bestehen an vielen Orten zumindest die Gefahrenstufen vier oder drei.

Welche Gefahrenstufen werden unterschieden?

Der Waldbrand-Gefahrenindex beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand. Er zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen an:

1: sehr geringe Gefahr

2: geringe Gefahr

3: mittlere Gefahr

4. hohe Gefahr

5: sehr hohe Gefahr

Wo brennt es aktuell in Deutschland?

Auf unserer Karte können Sie sehen, wo es in Deutschland derzeit brennt (orange) und wo die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen hoch bis sehr hoch ist (dunkelrot).

Die Zahl größerer Waldbrände in Deutschland ist derzeit noch überschaubar:

Lübtheen/Hagenow: Bei Lübtheen und bei Hagenow waren am Montagnachmittag (12. Juni) Brände ausgebrochen – vier Jahre nach dem bisher größten Waldbrand im Land mit fast 1000 Hektar Fläche in der Region. Bei Lübtheen waren am Dienstagmorgen (13. Juni) rund 100 Hektar Wald auf einem ehemaligen, stark munitionsbelasteten Truppenübungsplatz erfasst, bei Hagenow waren es 45 Hektar. Dort gilt die Lage als stabiler.

Jüterbog: Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog südlich von Berlin brennt es seit dem 31. Mai. Wind facht das Feuer in dem mehr als 700 Hektar großen munitionsbelasteten Brandgebiet immer wieder an. Am Montagabend ist wieder ein Feuer aufgeflammt.

Wie die Leiterin des Jüterboger Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, sagte, brennen ungefähr zwei Hektar, die noch mehrere Hundert Meter von einem Schutzstreifen am Rande des Brandgebiets entfernt liegen. Erst wenn das Feuer auf die Schutzstreifen zulaufe, könne von dort aus gelöscht werden.

Rostock: Auch in einem Wald- und Moorgebiet südlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern brennt es seit einigen Tagen. Nach Angaben des Landkreises Rostock waren zeitweise 80 Hektar betroffen.

Göldenitz: Auch in einem 50 Hektar großen Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern brennt es seit einigen Tagen.

Rheinsberg: Auch andernorts brennt es in Deutschland, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in Jüterbog. Derzeit steht eine rund vier Hektar große Waldfläche bei Rheinsberg im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Flammen.

Kronberg/Königstein: Ein Brand im Taunus zwischen Kronberg und Königstein in Rheinland Pfalz galt am Dienstagmorgen als weitgehend gelöscht, die Feuerwehr warnt aber, aufgrund zahlreicher Glutnester könne das Feuer jederzeit wieder aufflammen.

Was bedeutet die anhaltende Trockenheit für die Waldbrandgefahr?

Die hohe Waldbrandgefahr wird nach DWD-Angaben durch die anhaltende Trockenheit seit einigen Wochen stark begünstigt. Sie allein löst zwar noch kein Feuer aus. Kombiniert mit hohen Temperaturen, Wind und geringer Luftfeuchtigkeit aber kann sie das Risiko für Waldbrände steigern.

Die obersten Schichten des Bodens seien vielerorts staubtrocken,erklärt DWD-Agrar-Meteorologe Andreas Brömser. Das gelte für weite Teile des Nordens und Ostens, teilweise aber auch für das nördliche Baden-Württemberg, Teile des Saarlands, Franken und die Oberpfalz. An einigen Stationen seien die oberen Bodenschichten so trocken wie sonst im August.

Und das wird wohl erstmal so bleiben. Flächendeckender, anhaltender Regen, den es braucht, damit die Böden nachhaltig durchfeuchtet werden, sind laut DWD nicht absehbar. Bei kurzen Starkregen kommt zwar eine hohe Niederschlagsmenge zusammen. Ausgetrocknete Böden können diese aber oft nicht schnell genug aufnehmen.

Inwieweit beeinflusst der Klimawandel die Waldbrandgefahr?

Die anhaltende Dürre ist durch den Klimawandel in seiner Auswirkung wahrscheinlicher geworden, betont Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Deutschland habe seit einigen Jahren immer wieder mit sehr trockenen Zeiträumen zu kämpfen.

„Trotz des reichlichen Niederschlags Ende dieses Winters fehlt uns immer noch Niederschlag von einem Jahr, um das Defizit der letzten Jahre auszugleichen“, erklärt die Wissenschaftlerin.