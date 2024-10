Waldbegehung in Freiburg: Kein Wald ist wie der andere

Waldbegehung in Freiburg

1 Nicole Schmalfuß vom Forstamt Freiburg Foto: Ralf Deckert

Der Freiburger Stadtwald erfüllt seine ökologischen Funktionen weiterhin, sagt die Leiterin des städtischen Forstamts, Nicole Schmalfuß. In Zukunft soll der Fokus aber noch mehr als bislang auf die Folgen des Klimawandels gelegt werden.









Der Wald in Deutschland ist in einem schlechten Zustand. Aber was für den bundesweiten Durchschnitt gilt, ist längst nicht für jedes Waldstück im gleichen Maß ein Problem. Dem Freiburger Stadtwald geht es beispielsweise gut, er erfüllt seine Funktion als Kohlendioxid-Binder nach wie vor, wie Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit (Grüne) nun anlässlich einer Waldbegehung mit dem Forstamt betonte.