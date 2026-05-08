Waldbegang in Obernheim: Aus großem Ertrag folgt große Investition

Der Obernheimer Gemeinderat macht sich auf in den Wald des Ortes. Förster Frieder Siegl erklärt den Teilnehmern an mehreren Stationen, was gerade im Wald ansteht.
Pünktlich um 18 Uhr fielen die ersten Tropfen am Eschentalparkplatz in Obernheim. Dorthin hatte die Gemeinde zum Waldbegang geladen. Dieses Mal ging es ins Gebiet „Tann“ mit den Themen Holzernte, Schlag- und Jungbestandspflege sowie Wegeunterhaltung und Bewirtschaftung im Hang. Bürgermeister Alexander Hofer nahm das schlechte Wetter mit Humor: „Wir haben den Regen für unseren Waldbegang gepachtet, so wie jedes Jahr“, scherzte er. Für Förster Frieder Siegl war es sein erster Waldbegang in Obernheim, da er gerade den noch im Sabbatjahr verweilenden Klaus Dreher vertritt.