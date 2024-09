1 Der Nusplinger Gemeinderat besichtigte den Wald. Foto: Dürrschnabel/Picasa

Das Ziel im Nusplinger Forst lautet, einen resilienten und produktiven Wald zu erhalten.









Förster Franz Maier und der Leiter des Kreisforstamtes, Klaus Richert, veranstalteten den „Waldbegang“ in Nusplingen unter dem Motto „Klimawandel“. Zunächst trafen sich der Gemeinderat mit Bürgermeister Jörg Alisch am Nusplinger Rathaus. Gemeinsam ging es dann am Friedhof vorbei in den heimischen Wald.