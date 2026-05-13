Waldbegang in Edelweiler: Großflächiger Holzeinschlag wirft bei Bürgern Fragen auf

Zahlreiche Waldflächen rund um Edelweiler haben ihr gewohntes Bild verändert. Das wirft bei Bürgern Fragen auf – die bei einem Waldbegang beantwortet werden sollten.
Der Holzeinschlag rund um Edelweiler hat in den vergangenen Monaten bei vielen Bürgern für Fragen und Diskussionen gesorgt, wie Ortsvorsteher Hanspeter Beck mitteilt. Zahlreiche Waldflächen entlang der Wege und rund um den Ort haben ihr gewohntes Bild verändert. Da sich die betroffenen Bereiche sowohl im Gemeindewald als auch im Staatswald befinden, liegen die Zuständigkeiten bei unterschiedlichen Stellen.