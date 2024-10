Waldbautag in Hofstetten: Fokus liegt auf der Sicherheit bei der Waldarbeit

1 Nach der Fällung wird der Stumpf begutachtet und der Sägevorgang bewertet. Foto: Christine Aberle

Beim Waldbautag in Hofstetten ging es um Fälltechniken und Arbeitsschutz. An der Veranstaltung der Forstbetriebsgemeinschaft beteiligten sich rund 30 Waldbesitzer. An drei Stationen wurden verschiedene Verfahren des Baumfällens gezeigt und erprobt.









Link kopiert



Zu einem Waldbautag in Hofstetten hatte für Freitag die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) eingeladen. Der Vorsitzende Stefan Schwendemann hatte hierzu etwa 30 Waldbesitzer im Gemeindewald Fehrenbacher Hof begrüßt. Förster Nicolai Doll informierte, dass man Techniken und Arbeitsschutz in den Vordergrund stelle. „Es will keiner von uns in einen Unfall verwickelt werden“ begründete er das.