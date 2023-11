Waldarbeit statt Guggenmusik spielen: Friesenheimer „Driewili-Stampfer“ pflanzen 150 Bäume

1 Rico Eichinger (links) und Karsten Müller von den „Driewili-Stampfer“ gingen behutsam und entschieden bei der Baumpflanzung im Friesenheimer Wald vor. Foto: Bohnert-Seidel

Die Guggenmusik „Driewili-Stampfer“ hat sich an einer Pflanzaktion nicht nur finanziell, sondern auch mit den eigenen Kräften beteiligt. Gemeinsam mit Friesenheims Förster Christian Junele sind insgesamt 150 Bäume gesetzt worden.









Zehn Ar sind vielleicht nicht die Welt im Vergleich zu 1425 Hektar oder 142 500 Ar Gesamtfläche, aber für die „Driewili-Stampfer“ aus Friesenheim sind sie ein großes Stück Identifikation mit ihrem Wald. Als Dankeschön für eine gute Fasent und ein gelungenes „Guggefescht“ spendet der Verein jährlich an gemeinnützige Vereine. In diesem Jahr wurde der Verein „Unser Wald“ mit einer Geldspende in Höhe von 333,33 Euro bedacht. Damit allein war es für die aktiven Musiker nicht getan. 20 Mitglieder sind mit Spaten und noch mehr Willen, die 100 japanischen Bronzebirken und 50 Douglasien in den Boden zu bringen, gekommen.