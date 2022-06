1 Das Waldachtaler Unternehmen "Fischer" wurde als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Foto: Fischer

Die Unternehmensgruppe Fischer aus Waldachtal zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands, wie aus dem Ranking "Most Wanted Employer 2022" der Wochenzeitung "Die Zeit" in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform "kununu.com" hervorgeht.















Link kopiert

Waldachtal-Tumlingen - Die Untersuchung ermittelte die besten 1000 Arbeitgeber auf Basis von fünf Millionen Arbeitnehmer-Bewertungen zu mehr als einer Million Unternehmen. Fischer belegte innerhalb der Kategorie "Industrie, Chemie, Papier" als Teil der Überkategorie "Industrie, Chemie, Energie, Bau" Rang zwölf.

Die Auszeichnung bezieht sich auf die ganze "fischer Holding" und schließt somit die fünf Unternehmensbereiche "fischer Befestigungssysteme", "fischer Automotive", "fischertechnik", "fischer Consulting" und "fischer Electronic Solutions" ein.

"Bestätigung für nachhaltige Unternehmensführung"

"Dieser Erfolg ist eine Bestätigung unserer nachhaltigen Unternehmensführung. Unser gutes Abschneiden stärkt unsere Reputation als Arbeitgeber. Es hilft uns im Wettbewerb um die besten Köpfe und dabei, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagt Inhaber Klaus Fischer.

Zugleich betont er immer wieder, dass das größte Kapital und der wichtigste Erfolgsfaktor im Unternehmen die Mitarbeiter seien.

Weiterempfehlungsrate muss über 66 Prozent liegen

Um in den Kreis der besten Arbeitgeber aufgenommen zu werden, mussten bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Die Voraussetzungen: Unter anderem musste ein Unternehmen mit seinem Firmenprofil und bei den Mitarbeiterbewertungen eine Mindestpunktzahl von 3,5 (bei maximal 5) sowie eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 66 Prozent vorweisen. Die Beurteilungen durch die Mitarbeiter in den vergangenen zwölf Monaten floss ebenso mit vierfacher Gewichtung in die Gesamtbewertung ein wie die Weiterempfehlungsrate. Die Anzahl an Bewertungen in den vergangenen zwölf Monaten wurde zweifach gewichtet.

Fischer ist mit dem Preis wiederholt für seine Qualität als Arbeitgeber ausgezeichnet worden. So erhielt das Unternehmen unter anderem vom Magazin "Stern" eine Prämierung als "Deutschlands bester Arbeitgeber". Und das Magazin "WirtschaftsWoche" bescheinigte dem Waldachtaler Unternehmen, ein "wertvoller Arbeitgeber" in der Region zu sein und einen "sehr hohen Gemeinwohlbeitrag" zu leisten.

Engagement für Gesundheit der Belegschaft

Zur Mitarbeiterzufriedenheit trägt auch das Engagement der Unternehmensführung für die Gesundheit der Belegschaft bei. So unterhält das Unternehmen unter anderem ein firmeneigenes Fitness-Studio und ein Bildungszentrum. Das Fischer-Betriebsrestaurant in Tumlingen wurde zudem viermal in Folge von der Initiative "Food & Health" als "Kantine des Jahres" ausgezeichnet.