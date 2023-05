Irgendwie hat ihn nun das Motorsport-Fieber noch einmal gepackt, denn Motorradrennen ist genau sein Ding. Im vergangenen Jahr nahm er überaus erfolgreich – als ältester Teilnehmer seiner Klasse – an verschiedenen Rennen teil.

„Eigentlich“ wollte er kürzer treten und seinen Ruhestand genießen – doch was ist schon Genuss ohne das Ausleben einer Leidenschaft, die einen Menschen wie ihn einfach nicht loslässt? Und so trainierte er wie junge Motorradrennfahrer, die sich professionell auf ihre Rennen vorbereiten. Hantel-Training, Gewichtheben, Ausdauertraining (Laufen, Radfahren) sowie mentales Training.

Motorradrennen sind gefährlich, vor allem auf Strecken, die sehr anspruchsvoll sind. Als erste Station in diesem Jahr suchte sich Kieß – passend für seinen 73. Geburtstag – das Automotodrom Grobnik aus. Vom 9. Mai bis 11. Mai will er auf der 4168 Meter langen Reckstrecke mit ihren 18 Kurven Rennen in zwei Klassen fahren. Das ist eine Motorsport-Rennstrecke nahe der Hafenstadt Rijeka im Nordwesten Kroatiens.

Die Motorräder sind bereits für die Rennen vorbereitet

Die dafür notwendigen Motorräder sind bereits bestens präpariert dafür. Natürlich bereitet Kieß seine Rennmaschinen selbst vor, mit aller Akribie und Sorgfalt. Starten wird er mit seiner Honda CBR 600 in der 850er-Klasse sowie mit seiner zweiten Honda XBR 500. Insgesamt drei Rennen wird er dann bestreiten, auch wenn ihm so mancher junge Rennfahrer um die Ohren fahren wird.

Ein Verkehrshindernis stellt Kieß aber bei Weitem nicht dar: Er ist schnell – sauschnell für sein Alter. So mancher Konkurrent riss in den letzten Rennen erstaunt die Augen auf, ob des schnellen Rentners. „Training ist alles“, grinst Kieß schelmisch.

In der Tat nimmt die Vorbereitung sowie das umfangreiche Training zu solchen Rennen nahezu 90 Prozent der Veranstaltung ein. „Der Rest ist Rennen pur – eine Herausforderung, die mir unglaublich viel bedeutet“, sagt Kieß. Weitergehen soll es dann auf der Rennstrecke in Brünn sowie im August auf dem „Red-Bull-Ring“ in Österreich, wo er ebenfalls mit zwei Starts dabei sein wird. Und natürlich hat er sich bereits zum 100-jährigen Jubiläum im „Schleizer Dreieck“ angemeldet. Auch hier startet er mit beiden Motorrädern.

Acht Veranstaltungen in einem Jahr

Wozu das alles in diesem fortgeschrittenen Alter? Insgesamt acht Veranstaltungen in einem Jahr mit unterschiedlichen Motorrädern und hoher Belastung sind schon für junge Fahrer herausfordernd. „Ich bin fit und lebe meinen Sport – das ist alles“, konstatiert Kieß. Und irgendwie hat er Recht: Das Leben ist kurz und Träume sollten gelebt werden dürfen. Na dann – hoffentlich bleibt immer eine Handbreite Gummi auf der Straße.