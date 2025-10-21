Ihr Credo: Nicht verstummen angesichts des Wahnsinns in der Welt. Warum der neue Roman der Waldachtaler Schriftstellerin ein hoffnungsvolles Buch in stürmischer Zeit ist.
In ihrem fünften Roman „Die Kröte“ gelingt der aus Waldachtal stammenden und inzwischen in Wien lebenden Simone Hirth einmal mehr die schonungslose Neuerzählung eines bekannten Stoffes: Ein raffiniert-absurdes Märchen über die Verunsicherung in unserer Zeit und die Macht von Geschichten und Poesie. Die 40-jährige Mutter eines achtjährigen Sohnes macht Hoffnung in einer sorgenvollen und verängstigten Zeit.