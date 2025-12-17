Waldachtaler Haushaltsplan: Die finanzielle Rücklage ist bald aufgebraucht

In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag legte die Finanzverwaltung ihren Haushaltsplan für das kommende Jahr vor.
Die Gemeinde rechnet demnach mit 17.583.464 Euro Erträgen, denen eine Plansumme von 19.781.767 Euro an „Ordentlichen Aufwendungen“ gegenüber steht. Daher rechnet die Kommune mit einem Defizit von 2.198.303 Euro (Vorjahr: -1.017.449 Euro). Im Gesamtfinanzhaushalt stehen Einzahlungen von 17.197.483 Euro Auszahlungen von 19.632.419 Euro gegenüber – der Zahlungsmittelbedarf beträgt demnach 2.434.936 Euro. Stand 30. Juni 2025 zählte Waldachtal 6.335 Einwohner - die Steuerkraftmesszahl beträgt 9.537.146.