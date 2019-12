Waldachtal Zusammenlegung liegt vorerst auf Eis

Sollte diese Konzept per Gesetz verabschiedet werden, so würden die Stellen mit A14 (Rektor) und A13 (Konrektor) besoldet werden, stellte Held damals in Aussicht. Aus den vom Staatsministerium veröffentlichen Dokumenten ging jedoch ebenfalls hervor, dass die Rektorenstellen an Grundschulen mit bis zu 40 Schülern künftig mit A13 vergütet werden sollen, was auf die GS Salzstetten zutreffen würde. Ebenso sollen Grundschulen mit bis zu 180 Schülern künftig mit einem Konrektor besetzt werden, wodurch an der GS Waldachtal ohnehin eine Konrektoren-Stelle entstehen könnte.

Diese Szenarien wurden in der Präsentation des Schulamtsdirektors jedoch nicht berücksichtigt (wir berichteten). Auf Anfrage teilte Bürgermeisterin Annick Grassi mit: "Weder ich, noch Herr Held wussten zum Zeitpunkt der Sitzung welche Inhalte der Kabinettsbeschluss hat."

Schulleitungsposten werden vorerst nicht ausgeschrieben

OV Hassel hinterfragte ebenso kritisch, dass der Schulamtsdirektor am Tage der GR-Sitzung "plötzlich" eine mögliche Nachfolge für die Schulleitung an der Waldachtalschule aus dem Hut zauberte. Held habe aufgrund des Kabinettsbeschlusses noch am selben Tag einen Anruf von einer Interessentin erhalten, welche unter diesen Umständen die Rektorenstelle in Waldachtal antreten wolle, erklärte dieser damals. "Ich finde, das hat einen gewissen Druck erzeugt, woraufhin einige Gemeinderäte eingeknickt sind", schilderte Hassel die Situation.

Hassel gab bekannt, dass die Thematik eventuell im Frühjahr kommenden Jahres vom GR erneut aufgegriffen werde. Angesichts dieser Fakten will das Schulamt die beiden Schulleitungsposten vorerst nicht ausschreiben, was Hassel kritisiert. Rat Bernd Schittenhelm sprach sich dafür aus, dass beide Stellen nach derzeitigem Stand (zwei Schulleitungen) ausgeschrieben werden sollten. "Das muss das Schulamt entscheiden", erklärte erweiter.

Bürgermeisterin Grassi erklärte hierzu: "Aufgrund der Inhalte der Pressemitteilung im Anschluss an die Kabinettssitzung haben wir beschlossen mit der Ausschreibung der Rektorenstelle der Waldachtalschule – denn um diese geht es vorrangig – noch zu warten: Zumindest solange dies zeitlich vertretbar ist. Sollten sich in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse in Form von Gesetz oder Gesetzentwurf ergeben, werden wir eventuell erneut beraten."