Waldachtal Zum großen Erfolg in nur zwei Jahren

Auftritt beim Bürgerfest

Durch die vielen Proben, Hochzeiten, Stadtfeste und Auftritte mit Sonni Fäsh gleicht kein Tag dem anderen. "Manchmal würde ich mir schon wünschen, ich hätte meine festen Arbeitszeiten und um 17 Uhr ist dann Schluss, aber andererseits hält es einen frisch, wenn man so viel Abwechslung hat", betont der Wahl-Stuttgarter. Obwohl sei größter Feind sein Terminkalender sei, übe er sich in der Entschleunigung: "Ich versuche, alles, was ich mache, auch bewusst zu tun. Aber natürlich ist das leichter gesagt als getan."

Dennoch scheint es zu funktionieren: Anfang des Monats durfte Ohngemach mit Sonni Fäsh zwei Tage auf dem Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin spielen. Eine ganz besondere Ehre für die fünf Musiker. "Normal spielen die Bands dort entweder Samstag oder Sonntag, aber dass man gleich an beiden Tagen spielen darf, das gab es noch nie", freut sich der Schlagzeuger. Auch das Ambiente im Schloss Bellevue sei etwas ganz Besonderes gewesen. "Klar ist der Auftritt irgendwie wie jeder andere, aber das Drumherum machts aus.

Nicht ausruhen

Da kommst du erst mal durch eine Schleuse rein wie am Flughafen und der ganze Bus und das ganze Equipment werden von Sprengstoffspürhunden durchsucht. Und dann spielst du direkt vor der Live-Schalte ins Weltall. Also so was hatte ich noch nie", staunt der Schlagzeuger mit leuchtenden Augen.

Ausruhen will er sich auf dem Erfolg jedoch nicht. "Es geht immer weiter und man muss sich auch immer weiterentwickeln", ist sich Ohngemach sicher. Dennoch sei der Auftritt in Berlin eine große Motivation gewesen, sich in Zukunft auch an größere Projekte zu wagen. "Der nächste große Schritt wäre es, die Republik abzuspielen und eine kleine Tour zu organisieren. Allerdings ist es sehr schwer, sich aus dem Regionalen zu lösen", bedauert der Schlagzeuger, dessen Band vor allem im Großraum Stuttgart spielt. Ein paar neue Songs und auch ein neues Album seien allerdings schon in Planung.

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Band, das die Musiker in nur zwei Jahren so begehrt machte? "Ich denke, dass wir mit unserem Deutsch-Rock-Pop in Zeiten von Yoris, Tim Bendzko und vielen Weiteren einen Nerv getroffen haben", so die Einschätzung des Schlagzeugers. Natürlich spielen auch Beziehungen eine große Rolle in der Musikbranche. Die richtigen Kontakte hätten den Musikern zu unvergesslichen Auftritten verholfen. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings auch die Besetzung: "Die Professionalität und die Erfahrung, die jeder einzelne von uns mitbringt, hat sicher auch zu unserem Erfolg beigetragen."

Am 30. März heißt es für den Schlagzeuger dann zurück zu den Wurzeln – und diese führen ins Schlössle nach Salzstetten. Im Rahmen eines kleinen Unplugged-Konzerts will er sich mit seiner Band Sonni Fäsh auch in seiner Heimat einen Namen machen, denn dort hat schließlich alles angefangen.