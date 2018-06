Waldachtal Zuhörer haben Spaß bei "Fun-Polka"

Waldachtal-Salzstetten. Musiker-Chef Manuel Kreidler freute ich über die tolle Besucherresonanz. Er rechnete hoch: "Bei 30 Garnituren á zehn Personen sind es 300 Besucher oder mehr. Schon eine halbe Stunde nach Festbeginn waren unsere Sitzbänke ab 17.30 Uhr fast voll besetzt." Als zugkräftig erwies sich der Musiker-Burger (Hamburger) im kulinarischen Angebot. Sehr gut frequentiert wurde zu vorgerückter Stunde die Musiker-Bar: Erdbeer-Bowle und Spezialitäten fanden ihre Abnehmer.

Eine gute Visitenkarte gab die Jugendkapelle Salzstetten unter Stabführung von Branko Herbstreit bei sonnigem Wetter ab. Mit dem "Sunday Morning Marsch" von Peter Alber eröffneten die Nachwuchsmusiker den musikalischen Reigen. "Words and Music" von Lionel Richie und Michael Jackson: Das Larry-Norred-Arrangement "We are the world" machte auch in Salzstetten mächtig Eindruck. Karibisches Lebensgefühl verspüren ließen sie mit "Baba’s Reggae-Rock". Den rockigen Touch untermauerten "Rock for Daddy" und "Rock the Night" von Markus Götz. Den Rhythmus der Welt transportierten sie mit dem Easy Pop-Stück "Rhythm of the world". Bravourös meisterte Simon Kopf solistisch auf dem Schlagwerk den "Driving-Test – Driving for Drums".

23 Jungmusiker sind derzeit beim Verein in Ausbildung