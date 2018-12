Waldachtal Zuhören und singen

Lebendiger Adventskalender bringt Menschen zusammen

Freudig und gespannt warteten die vielen Kindergartenkinder gemeinsam mit ihren Eltern und vielen Waldachtalern darauf, was der Adventskalender an diesem Abend weitergeben werde. Mit Anouschka und Ralf Hornberger konnte diese besinnliche Abendstunde in der sonst eher hektischen Adventszeit beginnen.

Nach dem allseits bekannten und beliebten Nikolauslied "Lasst uns froh und munter sein" lauschten alle andächtig einer Geschichte.