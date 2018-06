Waldachtal "Wo arbeiten Mama und Papa?"

Wa ldachtal-Tumlingen. Der Aktionstag bot den jungen Besuchern die Gelegenheit, den Arbeitsplatz der Eltern kennenzulernen und zugleich Einblicke in die Fischer-Welt zu erhalten.

Ihre Neugier und ihren Wissensdurst konnten die vier- bis zwölfjährigen Besucher am Hauptsitz der Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen stillen. Einige von ihnen waren bereits zum wiederholten Mal dabei. Vor Ort wartete ein abwechslungsreiches Programm auf den Nachwuchs. Handwerkliches Geschick konnten sie in der Lehrwerkstatt unter Beweis stellen. In der Fischer-Akademie lernten sie den spielerischen Umgang mit Befestigungssystemen und bei der Beschäftigung mit Fischertechnik ließen sie ihrer Kreativität freien Lauf.

Ein kindgerechtes Abendessen im Betriebsrestaurant