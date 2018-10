Waldachtal "Wir haben rund 1000 Bücher aussortiert"

Thriller und Romane sind die Renner bei den Erwachsenen. Brandneu in Waldachtal steht der Charlotte Link-Thriller "Die Suche" in den Regalen. Gern gelesen, so Gaby Greza, werden historische Romane, wie beispielsweise aus der Zeit der Jahrhundertwende, als Frauen das Fahrradfahren für sich entdeckt haben. In diese Reihe von Petra Durst-Benning, die bei den Bücher-Wochen in Dornstetten ihre Romane vorstellte, passt der Titel "Die Fotografin". Neu hereingekommen für Kinder sind beispielsweise "Conni und die Detektive" oder "Flucht in die Zukunft". Für Erwachsene gedacht sind die Neuerscheinungen "Albtraum Jakobsweg", ein Krimi von Herbert Noack, "Tage des Sturms" von Iny Lorentz, "Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof" von Bastian Bielendörfer und "Maultaschen – Schwäbisches Soulfood". Überdies warten "Heilgymnastik 50 plus" von Dieter Neumann oder "Staunen" von Benediktinermönch Anselm Grün auf Leser.

Bücherei-Leiterin Gaby Greza schmökert selbst gerade im fesselnden Roman "Die Liebesbriefe von Monmartre" von Nicolas Barreau: "Das ist ein faszinierendes und ganz berührendes Buch", sagt sie mit leuchtenden Augen.

Seit 27 Jahren leitet Greza die Gemeinde- und Schulbücherei und gibt gern Ratschläge und Tipps für lohnenswerten Lesestoff. Ihren Wissensschatz über die Schöpfung gibt die Kräuterfrau auch als zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin an Interessierte weiter. Greza ist auch ausgebildeter Schwarzwald-Guide. Sie bietet Führungen im Waldachtaler Natur- und Wellnesswald an.

Das Angebot der Bücherei umfasst aktuell 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs. Neue Leseratten sind stets willkommen. Montags berät Gaby Greza die Lesehungrigen und mittwochs ist ihre Kollegin Martina Hettich die Ansprechpartnerin. Laufend kommen Neuerscheinungen herein. Gern nimmt die öffentliche Einrichtung Bücherspenden an. Aber aktuell, aus den vergangenen Jahren und in neuwertigen Zustand sollten sie schon sein.

Die Gemeinde- und Schulbücherei im ersten Stock der Waldachtalschule ist wieder geöffnet montags von 10.15 bis 11.30 Uhr für die Schüler sowie von 16 bis 19 Uhr für alle als auch mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr. Die Ausleihzeit beträgt drei Wochen und kann verlängert werden. Die Jahresbeiträge sehen wie folgt aus: Familie zehn Euro, Erwachsene 7,50 Euro, Kinder 2,50 Euro. Einzelne Bücher: Erwachsene 50 Cent, Kind zehn Cent.