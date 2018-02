Waldachtal Wiener Kaffeehaus-Romantik mit musikalischen Schmankerln

Einen Joker zog Jasmin Büchner mit dem Titel Lied ohne Worte" aus der Spätromantik von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847). Franz Schubert reihte sich ein mit "Inpromptu". Auch jüngeres Publikum wurde mit modernen Weisen zufriedengestellt, so mit dem Titanic-Lied "My Heart Will Go On". Klassikern gab die Pianistin ihre eigene Note: "Ich habe Spaß an Stücken, in die ich mich vertiefen kann." Viel Applaus für ihre wohlfeinen Darbietungen bekam Jasmin, die zwölf Jahre lang an der Musikschule Waldachtal ausgebildet wurde.

Spezieller Duft von Kaffeebohnen lag in der Luft: Die Besucher schätzten die gemütliche Atmosphäre. Feine Kaffee-Spezialitäten wie Wiener Melange und leckere süße Verführungen wie warmer Apfelstrudel oder Sacher Torte wurden kredenzt. Charme verbreiteten die Damen vom Bürger-Treff-Team, die sich liebevoll um ihre Gäste kümmerten und für manch Betagte ein nettes Wort übrig hatten.

Carla Dikkers und Regina Martini vom Vorstandsteam lobten die spontane Unterstützung durch Margret Störzer, Nicol Fischer und Rolf Emele. Bald bekommt die Schenke einen neuen Look. Das komplette Förderverein-Team besuchte tags zuvor die Intergastra in Stuttgart mit dem Bus von Jürgen Nestle und informierte sich über angesagte Tische, Stühle, Dekos und neue Weine. 2018 soll die Inneneinrichtung einen neuen Touch erhalten.