Waldachtal Weihnachtlichesaus aller Welt

Der mehrfach preisgekrönte Chor des Christophorus-Gymnasiums Altensteig singt bekannte adventliche Lieder und Motetten sowie Weihnachtslieder aus aller Welt. Die Lieder erklingen in verschiedenen, auch räumlich getrennten Besetzungen in Sätzen alter und neuer Meister wie Andreas Hammerschmidt, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Eric Whitacre und Jan Sandström.

Die Christophorus-Kantorei zählt 50 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren. In speziellen Chorklassen und im Christophorus-Kinderchor werden die Choristen an das Singen im Konzertchor hingeführt. Neben intensiver Probenarbeit erhält jedes Chormitglied Einzelunterricht bei den Stimmbildnern Jeannette Bühler und Samuel Schick. Die Christophorus-Kantorei gibt jährlich 30 bis 40 Konzerte im In- und Ausland. Jedes Frühjahr findet eine 14-tägige Tournee statt. Die Tourneen führten den Chor in den vergangenen Jahren nach Albanien, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Spanien, Irland, Tschechien, Ungarn, Frankreich, Rumänien, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Südafrika, Argentinien, in die USA und nach Neuseeland.

Der Chor ist mehrfacher Preisträger bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Der jüngste Erfolg des Chors ist ein erster Preis beim Internationalen Chorwettbewerb in Zadar/Kroatien 2018.