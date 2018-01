Waldachtal Wehmütige Erinnerungen an die letzte Sitzung im Rathaus

In insgesamt neun Sitzungen wurden 39 öffentliche sowie 21 nicht öffentliche Tagesordnungspunkte behandelt. In Summe setzte sich das Gremium mit insgesamt 73 Themen auseinander. Von wesentlicher Bedeutung sei unter anderem der Empfehlungsbeschluss zu den Vereinsförderrichtlinien gewesen und die Thematik um die Schließung der Musikschule Waldachtal, die ihren Musikbetrieb nun in den Räumlichkeiten des alten Schulhauses in Tumlingen aufgenommen hat.

Ein großes Lob sprach der Ortsvorsteher den Räten für die Beschlussfassung zur Umstrukturierung der Ortschaftsverwaltung und zur Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Waldachtal aus. Bürgermeisterin Annick Grassi sprach im vergangenen Jahr sogar von einer historischen Entscheidung, die vom Gremium getroffen wurde. Die Beschlüsse zum Abriss des alten Bauhofgebäudes oder zum Verkauf des Rathauses in Tumlingen zählte Romann ebenfalls zu den bedeutenden Ereignissen des vergangenen Jahres.

"Erfolglos aber trotzdem herausragend", bezeichnete der Ortsvorsteher die Teilnahme an der Edeka-Aktion "Spielplatz schöner machen", bei der Preisgelder von 50 000 Euro ausgeschrieben waren.