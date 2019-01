Waldachtal Was tun bei Depressionen?

Noch in der Aufbauphase

Einen festen Ablauf gebe es bei den Treffen der Gruppe nicht. Meist starten sie mit einer Feedback-Runde, in der die Teilnehmer sich von den vergangenen zwei Wochen berichten – von dem was gut lief genauso wie von dem was nicht so gut lief. Biancardi ist es wichtig, dass während der Treffen jeder zu Wort kommt. Deshalb soll die Gruppe nicht zu groß werden – maximal zwölf Personen hält sie für ideal, um die eineinhalbstündigen Treffen optimal nutzen zu können.

"Wenn aber jemand das Bedürfnis hätte, einfach nur eineinhalb Stunden dabeizusein oder zu weinen, wäre das genauso in Ordnung." Das habe Biancardi von Beginn an klar gestellt. Schließlich gehe es bei den Treffen vor allem darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben: "Man kann in dieser Gruppe über Dinge reden, für die man sonst in seinem direkten Umfeld eigentlich keinen Ansprechpartner findet."

Momentan – das betont Biancardi – befinde die Selbsthilfegruppe sich noch in der Aufbauphase. Mit der bisherigen Entwicklung sei sie aber zufrieden – umso mehr, weil schon mehrere externe Spezialisten in den Bereichen Depression, Angst und Panik Interesse angemeldet hätten, einem Treffen der Gruppe beizuwohnen. Momentan sei zwar noch nichts sicher, Biancardi blicke aber positiv gestimmt in die Zukunft.

Weitere Informationen:

Interessierte können sich über Facebook oder unter der Rufnummer 0172/ 75 26 306 an Saskia Biancardi wenden.