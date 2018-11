Waldachtal Waldachtaler Kinder teilen nach dem Vorbild von Sankt Martin

Wal dachtal-Tumlingen. Unter dem Thema "Die Geschichte von St. Martin" feierten die Krippen- und Kindergartenkinder des Kinderhauses das Laternenfest in der Christuskirche in Tumlingen. Das Teilen und füreinander da sein stand dabei schon lang vor dem großen Fest im Mittelpunkt. So vereinte das gemeinsame Laternenfest die Ortschaften Waldachtals in Kindergesang, -spiel und Kerzenschein.