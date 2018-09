Waldachtal Waldachtal setzt voll auf Tourismus

"Wir könnten auch etwas über die Entwicklung unserer Gemeinde präsentieren, aber wir haben bei der Neckarwoche vor drei Jahren festgestellt, dass das Thema Tourismus am besten angenommen wird und deshalb am meisten Sinn hat", erklärt Bürgermeisterin Annick Grassi während des Messerundgangs im Gespräch mit unserer Zeitung. "Die Übernachtungszahlen sind in den vergangenen Jahren mit mehr als 250 000 Gästen pro Jahr stabil. Damit sind wir unter den Top 20 der Gemeinden im Schwarzwald und unter den Top 10 der Luftkurorte."

Besonderer Nebeneffekt der touristischen Präsenz auf der Neckarwoche: "Wir haben auch Reaktionen aus der Bevölkerung im Waldachtal, die selbst überrascht sind, wie breit unser Angebot im Waldachtal ist. Normalerweise bekommen sie das gar nicht so mit, weil die Werbung eher in die Ferne geht." Aber es gibt natürlich auch viele Naherholungsorte, die die Waldachtaler selbst gerne in Anspruch nehmen. "Der Wellness-Wald oder der Krabbenweg werden auch von unseren Bürgern selbst stark genutzt."