Waldachtal "Wahrscheinlich 100 bis 150 Jahre alt"

Früher wurde die alte Kapelle auf dem neuen Friedhof als Abstellraum für den Totengräber genutzt. Auch waren sanitäre Anlagen untergebracht. Dann schlummerte das Relikt vergangener Tage im Dornröschenschlaf vor sich hin, bis Bernd Storch vor etlichen Jahren auf die Idee kam, sich diesem Objekt anzunehmen und die evangelische Gemeinde zu kontaktieren.

"Innen war es eher sanierungsbedürftig als außen", erzählt Storch. Denn: "Der Putz fiel von der Wand." Alsbald machten sich Horst Kallenberger, Helmut Klaiß, Walter Dangel und Bernd Storch daran, den maroden Putz von der Wand abzuklopfen. Auf Initiative von Gerhard Kirschenmann wurde das Baugeschäft Weigold aus Glatten einbestellt, um die Wände Sand zu strahlen. Dadurch ergaben sich Fugen. Horst Kallenberger besserte diese im Mauerwerk wieder aus. Fehlende Boden-Sandsteinplatten spendierte Sascha Kirschenmann; Bernd Storch verlegt sie. Mit übrigem Tannenholz von der Erneuerung der Schenke-und-Mehr-Fassade zogen Gerhard Kirschenmann, Helmut Klaiß, Heinz Wolber und Friedhelm Ziefle eine neue Holzdecke ein. Mit Farben von Maler Martini machte sich Tumlingens "Picasso" alias Heinz Wolber daran, gekonnt Türen und Fensterrahmen zu streichen. Die Eingangstür erstrahlt jetzt in rostrot. Kallenberger hat für das Verfugen und neu Verputzen der Wände rund 40 Stunden ehrenamtliche Arbeit gesteckt und das im Alter von 78 Jahren. Aus vorhandenen Sandstein-Stelen baute Storch den Altar zusammen, für den Sascha Kirschenmann die Altarplatte stiftete.

Auch brachte er an den Wänden stilecht Kerzenhalter an. Cheforganisator Storch ging mit guten Beispiel voran: Er leistete selbst 70 freiwillige Arbeitsstunden bei der Innenrenovierung. Zuträglich war den ehrenamtlichen Helfern das eigene Catering in Sachen Vesper: Hier haben sie Unterstützung durch Friedrich Kugler und Hans-Peter Benitz erfahren.

Schon vor einigen Jahren wurde die erfolgreiche Außensanierung gefeiert

Tumlingens rüstige Senioren konnten schon vor zwei Jahren den gelungenen Abschluss der Außensanierung vermelden. Darin hatten sie ehrenamtlich 125 Stunden Handarbeit gesteckt. Für dieses beispielhafte bürgerschaftliche Engagement bekamen sie 2016 viel Lob aus der Bevölkerung.

Alles, was nicht gespendet wurde, haben die Schaffigen Rentner aus ihrer Kasse bezahlt. Gerhard Kirschenmann legt Wert auf die Feststellung: "Das Ganze ist aus unseren Eigenmitteln finanziert worden." Die einzigartige Bürgerinitiative ist eine Bravourleistung der Ehrenamtlichen um Bernd Storch.