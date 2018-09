Waldachtal Vorsicht-Kinder-Schilder zerstört

Waldachtal-Salzstetten. Wer steckt dahinter? Ist es ein Raser, der gern auf das Gaspedal tritt, auch wenn er in die Ortschaft einfährt? Frust oder ein Wutausbruch gegen irgendetwas? Jedenfalls wurden alle bunten Kinder-Warnschilder in der Ortschaft von einem Sprayer böse zerstört.

Mühevolle Kleinarbeit

Salzstettens Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner reagiert erschüttert und sehr betroffen: "Was zum Schutz der Kinder dient – wie kann man so was tun?" Es sei unverständlich. Fahrner lobte im Gespräch mit unserer Zeitung die Aktion von Familie Marion Fischer in Salzstetten, die vor Jahren diese bunten Kinderschilder in mühevoller Kleinarbeit angefertigt hat. Marion Fischer hält die Schilder auch instand. "Das Ehrenamt wird beschädigt durch solch eine Aktion!", zeigt sich Fahrner sehr verärgert. Von Mai bis Spätherbst, so Wolfgang Fahrner, werden diese bunten Vorsicht-Kinder-Schilder zum Schutz der Jüngsten jedes Jahr in Salzstetten aufgestellt.