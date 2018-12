Waldachtal VfB Cresbach feiert erstmals in renovierter Halle

Rund 60 Gäste waren erschienen, unter ihnen Vertreter der Kommune, der Kirchengemeinde sowie die Bläser des Kreis-Seniorenposaunenchors. Letzterer eröffnete die Veranstaltung mit der Melodie "Wir sagen euch an den lieben Advent", bevor die Leiterin der VfB-Senioren, Gerlinde Bunzheim, die Anwesenden begrüßte und mit ihnen der Toten gedachte. Waldachtals Gemeindechefin Annick Grassi las aus dem Buch "Weihnachten ist relativ" die Geschichte "Wer nimmt Opa?" vor. Der agile Senior kauft in der Stadt einen schönen, allerdings ziemlich großen Christbaum. Dessen Transport und notwendige Bearbeitungsschritte bereiten Schwierigkeiten, so dass in der Folge viele Zusatzkosten entstehen, die höher liegen, als der Gesamtwert der am Schluss unter dem Baum liegenden Geschenke.

Ortsvorsteher Friedrich Gerhard fiel die festliche Stimmung im Saal auf und lobte die vielfältigen Aktivitäten der Senioren. Eines der Highlights sei der Tanzauftritt der Cresbacher Truppe beim Waldachtaler Seniorentreffen gewesen. Alter habe auch Vorteile, so der Vertreter der Ortschaft, nämlich Erfahrung und Weisheit.

Diakon Ralf Hornberger brachte mit der Geschichte vom fehlenden Lametta die Anwesenden zum Schmunzeln.