Waldachtal Verwüstungsfahrt keine Amok-Tat

Bernhard Ewert und seine Frau Beate hatten sich am Montagnacht schon schlafen gelegt, weil sie anderntags früh aufstehen und nach Skandinavien verreisen wollten. Sie freuten sich auf einen Angel-Urlaub in Schweden. Bernhard: "Nachts habe ich noch etwas wie Auflade-Geräusche vernommen, wie wenn eine Schaufel auf die Straße schlägt." Aber nicht im Traum konnten sich die Ewerts vorstellen, dass sie davon betroffen sind. Gleich zwei ihrer Autos, welche in der Anliegerstraße Biergasse vor dem Haus geparkt waren, wurden erheblich beschädigt.

Ein Handwerker aus dem Bereich Ortsmitte stand gestern in der Biergasse vor den beschädigten Autos: "Was gibt es auch für Spinner. Ist das möglich? Was gibt es für Verrückte!"

Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich "Freddy" Hassel, als Bundespolizist ein Mann vom Fach, meint am gestrigen Mittwoch: "Aus meiner Sicht handelt es sich nicht um eine Amok-Tat, da sich diese primär gegen Menschen richtet. Denn: Der Täter hat angekündigt, dass er einen großen Sachschaden anrichten möchte." Andererseits könne man die Tat gegenüber Amok nicht ganz abgrenzen, da in den zertrümmerten Autos ja auch Menschen hätten sitzen können.

Kontakt gesucht

Der 52-Jährige relativiert: "Wir leben in Zeiten, wo Gewalttaten und Amokläufe weltweit passieren, aber in Salzstetten sind wir noch nicht soweit, dass wir uns derart sorgen müssten." Das auf diese Stufe zu stellen, würde ihm zu weit gehen. Nicht nur als Polizeihauptkommissar, sondern auch in seiner neuen Aufgabe als Ortsvorsteher und Ortspolizei möchte er "immer am Brennpunkt" sein. Als er am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr erfahren hat, dass jemand in der Nacht mit einer Ausraster-Fahrt Verwüstungen angerichtet hat, suchte er gleich den Kontakt zu den Betroffenen. "Ich war froh, dass ich gleich draußen bei den Leuten war. Da habe ich erfahren, was es heißt, dass man sein Auto für den Urlaub gepackt hat und die Pläne plötzlich über den Haufen geworfen werden."

Angesichts der erheblichen Sachschäden im Ort stelle er sich die Frage nach der Belastbarkeit der heutigen Jugend. Der 20-Jährige sei ja ein Heranwachsender. Es könne sein, dass der Täter noch dem Jugendstrafrecht unterliege. Salzstettens Ortsvorsteher und Polizeihauptkommissar Hassel stellt Fragen in den Raum: "Wie kommt ein junger Mensch darauf, aufgrund einer persönlichen Enttäuschung und Frustration so eine Tat zu begehen? Man rächt sich doch nicht an der Bevölkerung? Haben wir ein soziales Problem?" Er kommt zu dem Entschluss, dass die Gesamtsituation für die Jugendlichen heute schwieriger sei als früher. "Da sind auch wir Älteren in der Verantwortung, etwas zu verändern", meint Hassel.