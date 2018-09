Waldachtal Vergessene Oasen neu entdecken

Waldachtal. Äpfel, Birnen und Zwetschgen, so weit das Auge reicht: Diesen Sommer kamen einige Obstbaum-Besitzer kaum mit der Ernte hinterher. Anstatt das Obst am Baum verderben zu lassen oder ihre Bäume gar abzuholzen, entscheiden sich viele Menschen in Horb, Waldachtal und Freudenstadt dazu, zu teilen. Die Obstbörse des Nabu Waldachtal hat sich zum Ziel gesetzt, Anbieter und Nachfrager zusammenzuführen.

"Unsere Streuobstwiesen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Natur. Leider geht unser Leben oft daran vorbei und wir nehmen diese Oasen gar nicht mehr wahr", bedauert Sabine Gremmelspacher, Organisatorin der Obstbörse. Um das zu ändern, rief der Nabu im Jahr 2011 die Obstbörse ins Leben – und traf damit einen Nerv. "Fast 40 Abnehmer und Anbieter kamen in diesem Jahr bisher auf mich zu", berichtet Gremmelspacher. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum vergangenen Jahr. "Ich hatte nicht ein Angebot vergangenes Jahr, dafür aber sehr viele Nachfrager, weil sogar die Leute, die normalerweise anbieten, eine so schlechte Ernte hatten, dass sie von anderen Obst holen wollten", bedauert Gremmelspacher. Nur einzelne Früchte hingen laut der Organisatorin an den Bäumen. Kaum eine Chance für eine gelungene Obstbörse.

Weniger Interessierte