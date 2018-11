Waldachtal Vereine: Kein Krämermarkt mehr im Herbst

Aus Sicht der Ortschaftsverwaltung liege dies nicht nur am mangelnden Interesse der Händler, sondern auch die Ant eilnahme der Bevölkerung am Frühjahrs- und Herbstmarkt lasse spürbar nach. Lobend erwähnte Fahrner die örtlichen Vereine, welche mit ihrer Teilnahme an den Märkten eine große Bereicherung darstellen würden.

Bei der vergangenen Sitzung der Vereine und Organisationen wurde der Krämermarkt ausführlich diskutiert. Zum diesjährigen Herbstmarkt zogen die Vereine ein positives Fazit. Jedoch sei es an einem Freitag schwierig, freiwillige Helfer für die Marktstände der Vereine zu mobilisieren. Auch das Kaufverhalten der Bevölkerung habe sich stark gewandelt. Die Vereinsgemeinschaft sprach sich daher dafür aus, künftig nur noch den Frühjahrsmarkt auszurichten und auf den Herbstmarkt zu verzichten.

Aus der Mitte der Vereine habe sich zudem ein kleiner Arbeitskreis gebildet, der sich zusammen mit der Ortschaftsverwaltung mit der Weiterentwicklung und Belebung des Marktes befassen will. Dabei sei insbesondere ein Angebot von regionalen Produkten vorgesehen. Bernd Schittenhelm tat sich schwer damit, auf den Herbstmarkt zu verzichten und sprach sich für einen Samstag als Veranstaltungstag aus.