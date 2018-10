Waldachtal Verein gestaltet kulturelles Leben mit

Waldachtal-Salzstetten. Mit seinem eigenen Orchester gibt der Harmonikaverein Salzstetten-Tumlingen am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr ein Jubiläums-Kirchenkonzert in der St. Agatha-Kirche. Auswärtige Aktive und Solisten verstärken das Projekt-Orchester, das am ersten Adventsonntag ein besonderes Klangerlebnis bieten will.

Gegründet wurde der Verein im Januar 1968 unter Dirigent Walter Schwarz, der schon seit dem Jahr 1965 in Salzstetten Akkordeonunterricht gab und in den Folgejahren eine größere Spielgruppe um sich versammeln konnte. Er gilt als Stammvater des Harmonikavereins Salzstetten. Johannes Wollensak übernahm das Amt des Vorsitzenden. Schon 1967 nahm Salzstetten mit seinem damals großen Orchester am Wertungsspiel in Trossingen teil. Leider verunglückte der aus Glurns in Südtirol stammende Lehrer Walter Schwarz bereits im September des Gründungsjahres bei einem Verkehrsunfall tödlich. Unfassbar für alle Musikschüler und den Ort. Seine Arbeit wurde fortgesetzt von Musiklehrer Walter Stephan, der 30 Jahre lang, bis 1998, als Musiklehrer und Dirigent in Salzstetten wirkte und das Orchester prägte. Im Jahr 1998 übernahm Birgitt Schittenhelm als Dirigentin die Leitung des Orchesters, die sie nun seit 20 Jahren erfolgreich innehat. Neben klassischer Akkordeonmusik erweiterte sie das Repertoire des Orchesters in dieser Zeit um zahlreiche Stücke aus unterschiedlichen Genres. Beständigkeit und Kontinuität am Dirigentenpult, in der Vorstandschaft und auch unter den Spielern zeichnen den Verein aus. Der Gründungsvorsitzende Johannes Wollensak fungierte zwei Jahrzehnte als Vorsitzender und blieb dem Verein danach als Ehrenvorsitzender bis zu seinem Tod im Jahr 2017 verbunden. Seit dem Jahr 1988 führt sein Sohn Artur Wollensak den Harmonikaverein. Er ist seit 18 Jahren auch Bezirksvorsitzender im Bezirk Freudenstadt-Rottweil, zu dem auch Zollernalb gehört.

Bereits seit den 1970er-Jahren und bis heute beteiligt sich der Harmonikaverein an den sonntäglichen Kurkonzerten im Luftkurort Lützenhardt. Bei vielen Dorffesten unterhielt das Orchester seither seine Zuhörer mit Unterhaltungsmusik. Orchester und Musikschüler wirkten bei der 900-Jahrfeier von Salzstetten im Jahr 1985 mit. Bei verschiedenen Auftritten in der Kirche zeigte sich, dass sich Akkordeonmusik auch für einen festlichen Rahmen eignet. Der Verein gestaltete das kulturelle und kirchliche Leben in Salzstetten und ab 1974 in der Gemeinde Waldachtal mit.