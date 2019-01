Waldachtal-Salzstetten (af). Der Salzstettener Handwerker und Upcycling-Künstler heißt Michael Lepple und lädt am 23. Februar von 14 bis 18 Uhr sowie am 24. Februar von 11 bis 17 Uhr jeweils zu einem Tag der offenen Tür ein. Zusammen mit CC-Wohnkultur präsentiert er in der Hauptstraße 12 in Salzstetten unterschiedliche Holzwerke. Die Gäste können die Ausstellungsräume mit Möbeln und Wohnaccessoires besichtigen. Zudem werden personalisierte Holzschriftzüge und Deko von CC-Wohnkultur präsentiert. Es gibt auch einen Handwerkerkunstmarkt. Für Bewirtung mit Snacks, Glühwein und anderen Getränken ist gesorgt. Der Erlös aus der Bewirtung wird an den gemeinnützigen Verein Charity Events aus Nagold gespendet.