Waldachtal Überschuss dank Weinfest

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Vorsitzenden Alexander Nestle, ging Kassierer Sascha Spohn auf die finanzielle Entwicklung des Vereins ein. Als größter Posten schlug die jährliche Miete des Schlachthauses in Salzstetten in seinem Kassenbericht zu Buche. Dennoch konnten die Mannen dank des erfolgreichen Weinfests in diesem Jahr einen guten Überschuss erwirtschaften. Der Bildvortrag von Schriftführer Thomas Wollensak veranschaulichte die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres. In seinem Ausblick wies der Vorsitzende auf die traditionelle Skiausfahrt nach Flums vom 6. bis 9. Dezember hin. Des Weiteren plant der Verein für das kommende Jahr einen Ausflug in die Sankenbach-Lodge sowie eine Wakeboard- und Wasserskiausfahrt.

Im Veranstaltungskalender darf selbstverständlich nicht das begehrte Weinfest der Brühlbachsportler fehlen. Im kommenden Jahr will der Veranstalter mit zwei Essensständen auffahren, da es beim vergangenen Weinfest zu Engpässen in der Versorgung kam. Beim Platzangebot hat der Verein mittlerweile die Höchstgrenze erreicht. "Größer kann das Weinfest nicht mehr werden", stellte Nestle fest. "Wenn die Gemeinde diese zwei baufälligen Gebäude abreißen würde, dann hätten wir nochmal etwas mehr Platz", schlug Nestle leicht amüsiert der Bürgermeisterin vor.

Für die geplante Halloweenparty hat sich der Verein mit der Anmietung des Schlachthauses selbst neuen Platz verschafft. Dieses soll im Rahmen des Dorffests auch anderen Vereinen zur Verfügung gestellt werden, wofür Fahrner seinen Dank an die Mitglieder aussprach. Ebenso begrüßte der Ortsvorsteher leicht schmunzelnd die Anregung des Vorsitzenden, damit das Weinfest weiterhin expandieren kann.