Waldachtal Über den Tellerrand

Je sechs Azubis der beiden Unternehmen entwickelten Konzepte zur schnellen und effizienten Beförderung von Zubehörteilen. Um den Nachwuchskräften dabei einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, arbeiteten sie sowohl am Fischer-Hauptsitz in Tumlingen als auch am Daimler-Produktionsstandort in Sindelfingen zusammen, teilt das Untenmehmen Fischer mit.

Mit dem Auszubildendentausch verfolge Fischer das Ziel, allen Beteiligten einen Perspektivenwechsel zu bieten und ein zusätzliches Weiterbildungsangebot für seine Azubis zu schaffen.

"Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und bei der Suche nach passenden Nachwuchskräften verschafft man sich als Unternehmen mit einem solchen Zusatzangebot eine weitere Möglichkeit, die eigene Belegschaft zu halten, aber auch neue Talente hinzuzugewinnen", betont Enrico Schmidt, Leiter Personalentwicklung und Ausbildung.