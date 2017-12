Waldachtal Udo Lindenberg ist einer seiner Lieblingscharaktere

Es war die Premiere von Roncaldis "Weihnachts-Special", für das der Entertainer gut 90 Prozent seines musikalischen Programms neu einstudierte. Rund drei Wochen lang musste sich der Musiker hierfür in ein Aufnahmestudio zurückziehen, um sämtliche Tonspuren der Musikstücke einzuspielen, die ihm als Grundgerüst für seine Show dienen. Das Hotel am Waldsee in Lützenhardt gilt für den Sänger fast schon als seine Bühnen-Heimat, wo er mittlerweile regelmäßig unter dem Motto "Rock’n’Rollcaldi" auftritt. Im Jahr 2009 präsentierte sich der Musiker erstmals im Gasthof Hirsch in Lützenhardt.

Mittlerweile hat sich der 28-Jährige einen Namen weit über die Regionen von Waldachtal hinaus gemacht. Auftritte in Freudenstadt, im Badischen Raum sowie in Rheinland-Pfalz hat Roncaldi zu verzeichnen. Als Alleinunterhalter tritt der Musiker bewusst ohne eine Band auf: "Alleine bin ich viel flexibler. Außerdem kann ich ohne Bandmitglieder genau das machen, was mir Spaß macht", erklärt der Entertainer.

Dies wurde auch jetzt wieder deutlich: In seinen Lieblingsrollen als Udo Lindenberg und Marius Müller Westernhagen ging der Musiker voll in sich auf und setzte sich aktiv vor seinem Publikum in Szene. Dabei spielte es für Roncaldi absolut keine Rolle, dass er – vermutlich hinsichtlich der Wetterlage – vor nur wenigen Gästen auftrat. Unbeirrt schenkte er dem Publikum seine volle Aufmerksamkeit und sang und tanzte als würde er in einer ausverkauften Halle auf der Bühne stehen.