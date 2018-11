Waldachtal Tumlinger Maler war Namensgeber

Der Tübinger Universitäts-Musikdirektor Philipp Amelung nutzt den klangvollen Namen des prominenten Tumlinger Malers. Theodor Schüz (1830–1900) ist neben Erfinder-Papst Artur Fischer (1919–2016) wohl der bedeutsamste Tumlinger. "Der Ort hat mich begeistert. Tumlingen ist mir sehr nahe. Da habe ich mich gleich wohlgefühlt", erklärte er bei der Gründung vor einem Jahr.

Amelung und Schüz verbindet auch, dass Amelungs Eltern Theologen sind und die Eltern von Schüz beide Pfarrer waren.

Amelung will den Schüz-Chor in Zusammenarbeit mit dem Ensemble prägen. "Ich arbeite sehr gerne im kleinen Rahmen", verrät der 45-jährige namhafte Chor- und Orchesterdirigent. "Metropolen wie Stuttgart sind mir oftmals zu überfrachtet." Vielmehr begeistere ihn "ein intimer Rahmen auf sehr hohem Niveau in der Tumlinger Kirche."

Das sakrale Gebäude von 1928/29 mit seiner einmaligen Akustik ist bei Klassik-Fans weitum bekannt. "Unser erstes Konzert eines neuen Programms ist immer in der Christuskirche Tumlingen."

Seit 19 Jahren leitet Amelung eine Konzertreihe in seinem bayrischen Heimatort Icking. Als künstlerischer Leiter des "Ickinger Konzertzyklus" unweit des Starnberger Sees möchte er den Schüz-Chor auch dort etablieren.

Daher wird das Ensemble das Requiem tags darauf, am Totensonntag, 25. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Benedikt Ebenhausen im Rahmen des 19. Ickinger Konzertzyklus aufführen. "Das Theodor-Schüz-Ensemble will den Namen des Malers und von Tumlingen im Rahmen von internationalen Konzertreisen über die Landesgrenzen hinaustragen", bekräftigt Amelung.