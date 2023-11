Waldachtal trauert: Andreas Brünz lebte für den Reitsport

1 Andreas Brünz mit dem Paradepferd „Balam“ Foto: Maier

Der in der Region bekannte Turnierreiter Andreas Brünz ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Mit der renommierten Reitanlage Brünz in Salzstetten hinterlässt er ein Vermächtnis.









Die Reiterfamilie im Land trauert um Andreas Brünz. Der erfolgreiche S-Springreiter aus Waldachtal ist im Alter von 58 Jahren in der Uniklinik in Tübingen an einer heimtückischen Krankheit im Kreis seiner Familie verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke. Der Springreitsport und die renommierte Reitanlage Brünz in Salzstetten waren sein Leben.