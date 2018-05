Waldachtal Traditionelle Werte der Fasnet im Fokus

Dafür sei es jedoch erforderlich, dass im Vorfeld viele Arbeitsstunden geleistet werden müssen und hohe Kosten anfallen, verdeutlichte Störzer, der sich mit dem Ergebnis allerdings zufrieden gab: "Das ist es uns wert." Beim Zunftmeisterempfang verzichtete die NZ wieder auf Gastgeschenke von den geladenen Zünften. Stattdessen sammelte der Verein Spenden ein, die den Senioren in der Ortschaft zugute kamen.

In seinem Ausblick gab Störzer bekannt, dass die NZ im kommenden Jahr das "GLAS-Treffen" ausrichten wird, wobei die Zünfte aus Grünmettstetten, Lützenhardt, Altheim und Salzstetten zusammenkommen, die allesamt eine lange Freundschaft miteinander verbindet. Im Rahmen dieses Events soll auch wieder ein gemeinsamer Fasnetsumzug mit den befreundeten Zünften stattfinden.

Auch in den übrigen zehn Monaten nach der Fasnet gebe es noch genug zu tun für den Verein, verriet Störzer. Unter anderem beteiligte sich der Verein heuer am Aufstellen des Maibaumes und will sich ebenso beim Bauernmarkt und Nikolausmarkt in Lützenhardt in diesem Jahr aktiv in das Geschehen miteinbringen.

Schatzmeister Hartmut Kreidler ließ in seinem Bericht durchblicken, dass sich der Erfolg der eigenen Veranstaltungen auch in der Kasse des Vereins widerspiegelte. Deshalb konnte die NZ im vergangenen Jahr ein positives, wirtschaftliches Ergebnis feststellen.

Zunftschreiberin Gina Störzer ging auf die Aktivitäten des Vereins und auf den Narrenfahrplan der vergangenen Saison ein. Dabei kamen die Mitglieder auch zu gesellschaftlichen Anlässen außerhalb der Fasnet zusammen. Die stellvertretende Jugendleiterin Annina Rupp berichtete in Vertretung für Jugendleiterin Elena Wittich über die Aktivitäten der Jugendlichen der NZ.

Gemeinderat Markus Fischer brachte in seiner Ansprache seine Freude über das anstehende "GLAS-Treffen" zum Ausdruck. Abschließend erwähnte der Ehrenzunftmeister, dass vom 30. Juni bis 1. Juli die traditionelle Bodensee-Fahrradtour auf der Agenda des Vereins steht.

Waldachtal-Lützenhardt (ew/aw). Ehrenzunftmeister Uwe Störzer ehrte am vergangenen Samstag im Rahmen der Hauptversammlung der Narrenzunft Lützenhardt verdiente Mitglieder. Hierbei erhielten Niklas Haag, Max Rudel und Maren Schmid die bronzene Ehrennadel für zehnjährige aktive Mitgliedschaft. Für 20-jährige Treue wurden Tamara Blum und Pamela Straßner mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Heiko Laatzig erhielt mit der goldenen Ehrennadel die höchste Auszeichnung der Narrenzunft für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein. Für passive Mitgliedschaft wurden Katrin Gernhard und Michael Krüger mit der bronzenen Vereinsnadel geehrt. Silber erhielten Anika Kugler, Andre Reuter, Gerhard Schübel, Jutta Schübel und Isabelle Vees. Rupert Kammer wurde mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Mario Straßner (Zunftmeister), Gina Störzer (Schriftführerin) und Hartmut Kreidler, der von der Versammlung zum stellvertretenden Zunftmeister und Kassierer gewählt wurde.

Julia Störzer übernimmt fortan die Jugendleitung und ersetzt somit Elena Wittich, die aus der Vorstandschaft ausschied. Mit Dominic Bayer konnte erstmals nach fünf Jahren wieder ein Gruppenleiter für die "Maierhof-Schäfle" gefunden werden.

Die Gruppenleiter der "Bürstenmacher" (Jürgen Hug), "Gassenfetzer" (Antje Keefer) und "Tanzmäusle" (Annina Rupp) wurden in ihren Ämtern bestätigt, wie auch "Oberhexe" Janina Störzer (Schafhof-Hexen). Als Beisitzer wurden Marvin Müller und Max Rudel von der Versammlung bestimmt.