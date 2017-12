Waldachtal Timm Kern sieht Notwendigkeit für Einwanderungsgesetz

Kern besuchte mit Bürgermeisterin Annick Grassi und Gemeinderat Friedrich Gerhard den 100-Mitarbeiter-Betrieb. 1964 startete Firmengründer Herbert Lacker in einer Garage. Zwischenzeitlich plant, produziert und montiert das Unternehmen Lösungen im Bereich Fassadentechnik, Glasdachbau, Fenster- und Oberflächentechnik. Zu den Referenzpartnern gehören Marktführer im Landkreis Freudenstadt und ganz Baden-Württemberg. In unterschiedlichen Berufen werden aktuell sieben junge Menschen ausgebildet. "Wir motivieren unsere Angestellten, Fortbildungen oder weiterführende Ausbildungen in Form von Meister-, Techniker- oder Studienlehrgängen zu absolvieren", sagte der kaufmännische Leiter, Thorsten Zukschwerdt. Dieses Konzept, wonach es keinen Abschluss ohne die Möglichkeit eines Ausbildungsanschlusses gibt, ist für Kern Garant der baden-württembergischen Wirtschaft.

Mit Nachdruck greife Lacker digitale Entwicklungen auf und habe jüngst hohe Beträge in eine mit der Planung vernetzten Maschine investiert, so Uwe Grözinger, technischer Leiter Fassadenbau. In diesem Zusammenhang betonte Kern auch die notwendigen Schutzmaßnahmen für die IT-Sicherheit.

Gute Erfahrung machten Frank Lacker und sein Team mit einem angestellten Flüchtling. "Aufgrund der unsicheren Rechtslage fehlt uns aber die notwendige Planbarkeit, um langfristig in die Ausbildung von Flüchtlingen zu investieren", berichtete er.