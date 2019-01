Waldachtal Tilla Kaupp erhält Martinus-Ehrennadel

Lob für Ehrenamt

Michael Weiß, Laienvorsitzender des katholischen Kirchengemeinderates Salzstetten, hob hervor: "Ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren." Allen, die sich in der Kirchengemeinde auf unterschiedlichste Weise für das Wohl anderer engagieren, sprach er wie sein Vorredner König seine Anerkennung und Wertschätzung aus. Als katholische Vorzeige-Feste stehen hierfür die herausragenden Engagements zu den Fronleichnamsfesten insbesondere in Lützenhardt und auch in Salzstetten. Das Kirchenpatrozinium mit anschließender Bewirtung durch die Kolpingsfamilie, die Öschprozession mit Pilgerziel Salzstetten und das Fronleichnamsfest seien vom Kirchenchor Salzstetten musikalisch umrahmt worden. Der Chor habe auch in beeindruckender Weise das 30-jährige Priesterjubiläum von James Pfrenger mitgestaltet, ebenso wie der ausgezeichnete Organist Andreas Weil. "Die hervorragende Akustik unserer St.-Agatha-Kirche konnten wir beim Jubiläums-Konzert des Harmonikavereins vernehmen", betonte Michael Weiß.

Der Sprecher des Kirchengemeinderates hofft auf weitere Spendenbereitschaft für die Kirchenorgel in Salzstetten: "Die Sanierung ist beauftragt und wird im Mai dieses Jahres von Orgelbau Rohlf aus Neubuhlach zu einem Kostenvoranschlag von 34 000 Euro ausgeführt." Erfahrungsgemäß könnte es noch teurer werden. Die Spenden der Kolpingsfamilie und des Harmonikavereins für die Orgel wertete er als nachahmenswerte Beispiele. Die Gemeindebefragung habe bezweckt, Veränderungswünsche zu erfahren. Eine Gruppe mit acht Personen vom Info-Abend trifft sich wieder am 24. Januar um 19 Uhr im Gemeindezentrum Salzstetten, um weiter über den Entwicklungsprozess zu beraten. Interessierte sind willkommen. Bereits am 20. Januar tagt das Prozessteam der Seelsorgeeinheit um 18 Uhr im Gemeindezentrum Lützenhardt, um Ideen und Lösungen zu entwickeln für die still gewordene Jugendarbeit in der katholischen Seelsorgeeinheit.

Der katholische Kirchenchor Salzstetten unter Leitung von Christoph Schmitz umrahmte den Neujahrsempfang mit den Liedern "Freunde, die ihr seid gekommen" und "Meine Zeit steht in deinen Händen". Als älteste Sängerin wirkte die 90-jährige Rosa Spohn mit. Auch der Frauenchor der St.Agatha-Gemeinde trug mit der Dietrich Bonhoeffer-Weise "Von guten Mächten" bei.

Zum ökumenischen Jahresanfangsgottesdienst lädt die Seelsorgeeinheit am Sonntag, 20. Januar, 9.30 Uhr in die Kirche nach Salzstetten ein. Ebenfalls am 20. Januar um 18 Uhr geht es um die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit in der katholischen Seelsorgeeinheit, wozu alle Interessierten im Gemeindezentrum Lützenhardt willkommen sind.